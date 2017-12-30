Захоплення "Укрпошти" в Харкові: вимоги чоловіка можуть бути пов'язані з обміном полоненими на Донбасі

Зловмисник не проявляє агресії та спілкується з переговорниками, заявляють в МВС

Начальник поліції Харківської області Олег Бех заявив, що вимоги невідомого, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" в Харкові 30 грудня, пов'язані з обміном утримуваними особами на Донбасі.

За словами Беха, близько 14:40 невідомий забарикадувався в відділенні "Укрпошти" на вулиці Шевченка.

"По його голосу ми не розуміємо, в якому стані він знаходиться... Ми поки не розуміємо вимог. Основне питання – в тому, що він говорить, що не всі заручники були звільнені в ході переговорів, які нещодавно відбулися", – додав Бех.

Кореспондент "УП" з місця подій повідомляє, що поліція перевіряє людей, які зібралися біля поштового відділення.

Правоохоронці припускають, що в чоловіка, який захопив заручників, можуть бути спільники.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, чоловік, який захопив заручників у поштовому відділенні в Харкові, йде на контакт із переговорниками, спілкування силовиків з ним триває.

"Зараз він не веде себе агресивно і спілкується з парламентерами досить адекватно. Більш того, за останньою інформацією він не виключає можливості добровільно здатися правоохоронцям, на що ми і будемо сподіватися", – повідомив він.

Як пише "Громадське", до місця події прибув спецназ поліції "КОРД", також під'їхали кілька автомобілів швидкої допомоги. "Спецназівці" мають при собі щити, вони вже підійшли до будівлі пошти. Їх близько десятка. Рух транспорту навколо обмежений.

Як повідомив нардеп, член колегії МВС Антон Геращенко, Харківська поліція та управління Служби безпеки працюють в посиленому режимі через захоплення відділення "Укрпошти".

"І поліція, і СБУ Харкова переведені на посилений режим несення служби. Всі викликані з відпусток, всі підняті по команді, що є загроза тероризму. Однак, ми підозрюємо, що це швидше за все локальний випадок. Просто окремий громадянин вирішив перед Новим роком пограбувати пошту, отримати гроші. За це доведеться відповідати", – заявив Геращенко.

Він підкреслив, що події, які відбуваються, оперативно відслідковуються главою МВС Арсеном Аваковим і начальником Нацполіції Сергієм Князєвим. Їм про все доповідають телефоном.

Нагадаємо, в Харкові на вул. Шевченка біля ТЦ "Рост" близько 15 годин чоловік захопив відділення "Укрпошти". Зловмисник заявив, що на ньому прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати. За попередньою інформацією, в заручниках у чоловіка знаходиться 11 осіб: 9 дорослих та двоє дітей.