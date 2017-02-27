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Запасів води в Авдіївці вистачить місту на два дні, - Жебрівський

Відновлення енергопостачання Авдіївки дозволило не тільки дати світло в будинки жителів міста, а й стабільно забезпечувати місто теплом
Наявних запасів води в Авдіївці вистачить на два дні водопостачання міста.
Запасів води в Авдіївці вистачить місту на два дні, - Жебрівський Фото: EPA / UPG

"Є проблеми з водою. Насправді, резервуара вистачить на два дні подачі води. Тобто ми при проблемах даємо воду з 6:00 до 22:00. Сьогодні дамо і завтра", - заявив голова Донецька ВЦА Павло Жебрівський в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, бойовики встановили дві міни направленої дії МОН-100, і спостерігачі ОБСЄ не готові без їх зняття виходити на Донецьку фільтрувальну станцію, а без їх присутності до ремонтних робіт не готові приступити ремонтні бригади КП "Вода Донбасу".

"Їм потрібен режим тиші і щоб на об'єкті перебували спостерігачі ОБСЄ", - повідомив Жебрівський.

Він також зазначив, що відновлення енергопостачання Авдіївки дозволило не тільки дати світло в будинки жителів міста, а й стабільно забезпечувати місто теплом.

Нагадаємо, в місті Авдіївка Донецької області бойовики продовжують обстріли з танків, причому стріляють не тільки по позиціях українських військових, але і по мирному населенню.

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27 02 2017 20:35
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