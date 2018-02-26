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Запобіжний захід для мера Одеси Труханова залишили без змін

Щодо нього надалі діє запобіжний захід у вигляді взяття на поруки
Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для міського голови Одеси Геннадія Труханова.
Запобіжний захід для мера Одеси Труханова залишили без змін Геннадій Труханов. Фото: odessit.ua

Таким чином, щодо нього надалі діє запобіжний захід у вигляді взяття на поруки від нардепа БПП Дмитра Голубова.

Про це повідомляє "Громадське".

Раніше, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади мера Одеси.

Солом'янський районний суд Києва обрав меру Одеси Геннадію Трухановому запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Нагадаємо, що 14 лютого Труханов прилетів рейсом з Варшави в київський аеропорт Бориспіль, де його затримали прикордонники і передали детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Правоохоронці також вручили Трухановому повідомлення про підозру.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян". Так, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ.

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26 02 2018 17:05
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