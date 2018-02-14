Труханова затримали у "Борисполі"
Цей факт "Українській правді" підвередили у Національному антикорупційному бюро.
Як повідомив УП речник Держприкордонслужби Олег Слободян, вранці 14 лютого Труханов прилетів із Варшави в аеропорт "Бориспіль", де його затримали прикордонники і передали співробітникам НАБУ.
Труханову також відразу вручили підозру.
"Відносно даного громадянина прикордонники виконали доручення одного з правоохоронних органів, проінформували ініціатора. Приїхали представники НАБУ, які вручили йому підозру", - сказав Слободян.
Як відомо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян".
Зазначалося, що усі підозрювані перебувають за кордоном. Повідомлення про підозру їм надіслали за місцем проживання та за місцем роботи.
За даними прес-служби Одеської міськради, Труханов перебував у відрядженні в Празі, де він проводив переговори з чиновниками Міністерства промисловості та торгівлі Чехії.
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