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Труханова затримали у "Борисполі"

Труханову відразу вручили підозру
Мера Одеси Геннадія Труханова затримали у столичному аеропорту "Бориспіль".
Труханова затримали у "Борисполі" Геннадій Труханов

Цей факт "Українській правді" підвередили у Національному антикорупційному бюро.

Як повідомив УП речник Держприкордонслужби Олег Слободян, вранці 14 лютого Труханов прилетів із Варшави в аеропорт "Бориспіль", де його затримали прикордонники і передали співробітникам НАБУ.

Труханову також відразу вручили підозру.

"Відносно даного громадянина прикордонники виконали доручення одного з правоохоронних органів, проінформували ініціатора. Приїхали представники НАБУ, які вручили йому підозру", - сказав Слободян. 

Як відомо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян".

Зазначалося, що усі підозрювані перебувають за кордоном. Повідомлення про підозру їм надіслали за місцем проживання та за місцем роботи.

За даними прес-служби Одеської міськради, Труханов перебував у відрядженні в Празі, де він проводив переговори з чиновниками Міністерства промисловості та торгівлі Чехії.

У Міністерстві промисловості та торгівлі Чехії і Міністерстві закордонних справ країни заявили, що не мають інформації про відрядження мера Одеси Геннадія Труханова до Праги.

 


 

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14 02 2018 10:20
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