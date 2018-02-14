Труханова затримали у "Борисполі"

Мера Одеси Геннадія Труханова затримали у столичному аеропорту "Бориспіль".

Цей факт "Українській правді" підвередили у Національному антикорупційному бюро.

Як повідомив УП речник Держприкордонслужби Олег Слободян, вранці 14 лютого Труханов прилетів із Варшави в аеропорт "Бориспіль", де його затримали прикордонники і передали співробітникам НАБУ.

Труханову також відразу вручили підозру.

"Відносно даного громадянина прикордонники виконали доручення одного з правоохоронних органів, проінформували ініціатора. Приїхали представники НАБУ, які вручили йому підозру", - сказав Слободян.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян".

Зазначалося, що усі підозрювані перебувають за кордоном. Повідомлення про підозру їм надіслали за місцем проживання та за місцем роботи.

За даними прес-служби Одеської міськради, Труханов перебував у відрядженні в Празі, де він проводив переговори з чиновниками Міністерства промисловості та торгівлі Чехії.

У Міністерстві промисловості та торгівлі Чехії і Міністерстві закордонних справ країни заявили, що не мають інформації про відрядження мера Одеси Геннадія Труханова до Праги.



