Запорожці у протигазах бігали за чисте довкілля, – ВІДЕО

Частину дистанції протестувальники пробігли одночасно з учасниками напівмарафону, спонсором якого був металургійний комбінат "Запоріжсталь", що посідає третє місце в країні за кількістю викидів забруднюючих речовин у воду та 19-е – за кількістю викидів у повітря

Учасники акції "Димні резерви" в Запоріжжі пробіглися центральною частиною міста у протигазах.

Захід мав на меті привернути увагу городян та преси до стану промислового забруднення Запоріжжя, повідомляє "Радіо Свобода".

Частину дистанції протестувальники пробігли одночасно з учасниками напівмарафону "Zaporizhstal Half Marathon 2017". Генеральним спонсором цього спортивного заходу є металургійний комбінат "Запоріжсталь". Це підприємство входить до списку "100 основних підприємств-забруднювачів", оприлюдненого в липні 2017 року Міністерством екології та природних ресурсів України: "Запоріжсталь" посідає 3-є місце в країні за кількістю викидів забруднюючих речовин у воду та 19-е – за кількістю викидів у повітря.

"Зміст нашої акції – це такий крик відчаю, спроба заявити про той екоцид, що влаштовують запоріжанам, і показати весь цинізм ситуації, коли один із найбільших забруднювачів атмосфери виступає головним спонсором марафону. Біг – то для здоров’я, але як можна бігати, коли повітря забруднене. Ми показуємо, як насправді має проходити марафон, – у протигазах", – розповіла одна з учасниць пробіжки у протигазах.

Раніше представники цього об’єднання взяли участь в "монстрації" 1 травня в Запоріжжі, а також організували 9 травня акцію "Безсмертний вовк", альтернативну ході "Полку Перемоги", що відома також як "Безсмертний полк" і проводилися того дня в місті.

У травні цього року запорізькі активісти звернулися до народних депутатів, що були обрані від міста, з проханням забезпечити право городян на "чисте повітря". Упродовж двох місяців було зібрано 4399 підписів жителів міста зі зверненнями до народних депутатів України з вимогою забезпечити дотримання прав на безпечне для життя та здоров’я довкілля, зокрема законодавчо посилити відповідальність за порушення термінів реалізації природоохоронних заходів промисловими підприємствами та реформувати систему оподаткування підприємств за принципом "забруднювач платить".

Також у 2015 році петиція щодо екологічної ситуації в Запоріжжі була зареєстрована на сайті президента України, а у 2016-му – на сайті Кабінету міністрів. Втім, обидва документи не набрали необхідну кількість голосів для розгляду державними інституціями.

Нагадаємо, тисячі людей в суботу, 4 листопада, в німецькому Бонні провели демонстрацію на захист клімату.