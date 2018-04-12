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Заступник Луценка записав розкішні маєтки у Києві на свого батька, - ВІДЕО

Кілька місяців тому Єнін переїхав у центр Києва і зараз живе у квартирі площею 184 м2, записаній на батька
Заступник Генпрокурора Юрія Луценка з міжнародних зв’язків Євгеній Єнін у 2017 році зареєстрував квартиру в Києві та приватний будинок у передмісті на 66-річного батька Володимира.
Заступник Луценка записав розкішні маєтки у Києві на свого батька, - ВІДЕО Фото: hromadske.ua

Кілька місяців тому Єнін переїхав у центр Києва і зараз живе у квартирі площею 184 м2, записаній на батька, йдеться у розслідуванні "Наших грошей з Денисом Бігусом"

Також біля будинку постійно стоїть автомобіль дружини Євгенія Єніна, однак видатків на нову нерухомість заступник Генпрокурора не декларував.

Крім того старший Єнін добудовує будинок на 300 квадратів у передмісті Києва.

"На запитання, чому його нове житло записане на батька та чи міг Єнін-старший сам оплатити купівлю квартири на 184 м2 і збудувати будинок, Євгеній Єнін відповів: "Звертайтесь до нього особисто. Я не уповноважений…", – повідомили у програмі.

Журналістам також не відповів про походження коштів на придбання нерухомості батько заступника Генпрокурора.

Зокрема, він пообіцяв надати коментар 30 листопада, але проігнорував журналістів у домовлений день.

Нагадаємо, що Єнін фігурував у скандалі з екстрадицією до Росії інгуша Тимура Тумгоєва. Саме Єнін восени 2018 року підписав видачу Тумгоєва Росії.

Після цього в ГПУ відкрили кримінальне провадження за статтею "службова недбалість".

Також у 2018 році журналісти опублікували записи таємної зустрічі Єніна та іншої заступниці Луценка - Анжели Стрижевської - з екс-міністром-втікачем Едуардом Ставицьким, підозрюваним у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах.

За даними журналістів, зустріч відбулася в Ізраїлі в листопаді 2016 року, а Єнін і Стрижевська не мали на той момент ніякого процесуального статусу у справі.

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04 12 2018 16:15
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