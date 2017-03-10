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Заступник начальника ДСНС у Хмельницькій області придбав новий кросовер

Джерело отримання грошей чиновником невідоме
Заступник начальника головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Сергій Нікітішин придбав новенький кросовер Mitsubishi Outlander 2017 року випуску з об'ємом двигуна 2 літри майже за 700 тисяч гривень, заробивши минулого року близько 100 тисяч гривень і не маючи грошових активів.
Заступник начальника ДСНС у Хмельницькій області придбав новий кросовер Сергій Нікітішин. Фото: slovoidilo.ua

Таке повідомлення про зміну майнового стану він подав до Єдиного державного реєстру декларацій, інформує "Слово і Діло".

Згідно з поданим документом, Нікітішин 21 вересня заплатив ТОВ "Мегакарс" 695 тис. грн за новий транспортний засіб. Однак минулого року він разом із дружиною отримав дохід 108 тис. 973 грн, а грошові заощадження в них відсутні.

Джерело отримання грошей невідоме, оскільки заступник начальника ДСНС не подавав повідомлень ані про кредити, ані про позики, ані про подарунки або продаж майна.

В електронній декларації за 2016 рік Нікітішин вказав, що разом із дружиною володіє 5 земельними ділянками в Хмельницькому та області, а також садовим будинком і гаражем. Крім того, він має автомобіль Toyota Camry 2008 року випуску.

Нагадаємо, що головний спеціаліст департаменту патрульної поліції Національної поліції Світлана Павловська придбала новенький кросовер Kia Sportage за 624 тисячі гривень, задекларувавши в минулому році тільки 350 тисяч гривень зарплатні.

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03 10 2017 13:17
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