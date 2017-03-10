Заступник начальника ДСНС у Хмельницькій області придбав новий кросовер

Заступник начальника головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Сергій Нікітішин придбав новенький кросовер Mitsubishi Outlander 2017 року випуску з об'ємом двигуна 2 літри майже за 700 тисяч гривень, заробивши минулого року близько 100 тисяч гривень і не маючи грошових активів.

Таке повідомлення про зміну майнового стану він подав до Єдиного державного реєстру декларацій, інформує "Слово і Діло".

Згідно з поданим документом, Нікітішин 21 вересня заплатив ТОВ "Мегакарс" 695 тис. грн за новий транспортний засіб. Однак минулого року він разом із дружиною отримав дохід 108 тис. 973 грн, а грошові заощадження в них відсутні.

Джерело отримання грошей невідоме, оскільки заступник начальника ДСНС не подавав повідомлень ані про кредити, ані про позики, ані про подарунки або продаж майна.

В електронній декларації за 2016 рік Нікітішин вказав, що разом із дружиною володіє 5 земельними ділянками в Хмельницькому та області, а також садовим будинком і гаражем. Крім того, він має автомобіль Toyota Camry 2008 року випуску.