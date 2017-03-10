Заступник начальника ДСНС у Хмельницькій області придбав новий кросовер
Таке повідомлення про зміну майнового стану він подав до Єдиного державного реєстру декларацій, інформує "Слово і Діло".
Згідно з поданим документом, Нікітішин 21 вересня заплатив ТОВ "Мегакарс" 695 тис. грн за новий транспортний засіб. Однак минулого року він разом із дружиною отримав дохід 108 тис. 973 грн, а грошові заощадження в них відсутні.
Джерело отримання грошей невідоме, оскільки заступник начальника ДСНС не подавав повідомлень ані про кредити, ані про позики, ані про подарунки або продаж майна.
В електронній декларації за 2016 рік Нікітішин вказав, що разом із дружиною володіє 5 земельними ділянками в Хмельницькому та області, а також садовим будинком і гаражем. Крім того, він має автомобіль Toyota Camry 2008 року випуску.
Нагадаємо, що головний спеціаліст департаменту патрульної поліції Національної поліції Світлана Павловська придбала новенький кросовер Kia Sportage за 624 тисячі гривень, задекларувавши в минулому році тільки 350 тисяч гривень зарплатні.
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