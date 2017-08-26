Заступник радника президента США пішов у відставку

Заступник радника президента США Дональда Трампа Себастьян Горка подав у відставку.

"Горка розповів у п'ятницю, що звільнився з посади. Проте чиновник Білого дому сказав, що Горка не пішов у відставку, але "більше не працює в Білому домі"", - пише Associated Press.

Заступник радника президента відмовився обговорювати причини відставки і послався на свій лист, опублікований на сайті The Federalist. У ньому він написав, що "особи, які найбільше втілювали і представляли політику, яка буде "знову робити Америку великою"", були протиставлені іншій частині колективу, і їх систематично усували.

Горка також написав, що найкращий і найефективніший спосіб підтримати Трампа - зробити це за межами "Дому народу".

Нагадаємо, 18 серпня головний стратег Білого дому Стів Беннон покинув свій пост.

Напередодні в інтерв'ю Стів Беннон назвав білих расистів "маргінальними клоунами" і порадив президенту Дональду Трампу стримати войовничість на адресу Північної Кореї, а також перейти в наступ в "економічної війни" з Китаєм.

За словами одного з чиновників адміністрації, на якого посилається видання Politico, Беннон покинув Білий дім на тлі зростаючого невдоволення його поведінкою і тактикою.