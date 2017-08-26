Заступник радника президента США пішов у відставку
"Горка розповів у п'ятницю, що звільнився з посади. Проте чиновник Білого дому сказав, що Горка не пішов у відставку, але "більше не працює в Білому домі"", - пише Associated Press.
Заступник радника президента відмовився обговорювати причини відставки і послався на свій лист, опублікований на сайті The Federalist. У ньому він написав, що "особи, які найбільше втілювали і представляли політику, яка буде "знову робити Америку великою"", були протиставлені іншій частині колективу, і їх систематично усували.
Горка також написав, що найкращий і найефективніший спосіб підтримати Трампа - зробити це за межами "Дому народу".
Нагадаємо, 18 серпня головний стратег Білого дому Стів Беннон покинув свій пост.
Напередодні в інтерв'ю Стів Беннон назвав білих расистів "маргінальними клоунами" і порадив президенту Дональду Трампу стримати войовничість на адресу Північної Кореї, а також перейти в наступ в "економічної війни" з Китаєм.
За словами одного з чиновників адміністрації, на якого посилається видання Politico, Беннон покинув Білий дім на тлі зростаючого невдоволення його поведінкою і тактикою.
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