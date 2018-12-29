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Заступника мера Генічеська затримали на хабарі

Військовою прокуратурою планується повідомлення затриманому про підозру
На хабарі у 28 тисяч гривень затримано заступника міського голови Генічеська Херсонської області.
Заступника мера Генічеська затримали на хабарі Фото: facebook.com/vppru

"Установлено, що за вирішення питання щодо придбання у громадянки М. міською радою за бюджетні кошти однокімнатної квартири високопосадовець вимагав від неї 35 тисяч гривень.

28.12.2018 після одержання 28 тисяч гривень хабаря заступника міського голови затримано в порядку ст. 208 КПК України", - повідомляє у суботу військова прокуратура Південного регіону.

Там зазначили, що військовою прокуратурою планується повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та скерування до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, відсторонення від посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Херсонській області.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали голову управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Херсонській області за підозрою в отриманні 4,5 тис. доларів хабара.

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29 12 2018 11:55
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