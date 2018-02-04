Заступниця глави ЦВК Усенко-Чорна задекларувала каблучку за півмільйона гривень
Про це йдеться в її декларації за 2017 рік, оприлюдненій в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформують "Українські новини".
Подарунок за 0,5 млн гривень - це перстень з дорогоцінним каменем, подарований в січні 2017 року Сергієм Маліковим (колишній голова Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню, екс-секретар Маріупольської міської ради Донецької області).
У декларації Усенко-Чорної за 2017 рік Маліков вказаний як її чоловік. Відповідно, в декларацію внесено відомості про його доходи та майно. Маліков задекларував понад 1 млн гривень доходів, з яких 999 тис. гривень - дохід від підприємницької діяльності, 10,3 тис. гривень відсотки від "ПроКредитБанку".
У Малікова 48% статутного капіталу ТОВ "Фірма В-С" (327 тис. гривень у грошовому еквіваленті), більш ніж 15 тис. доларів на рахунку в "ПроКредитБанку", 77 тис. доларів готівкою і 690 тис. доларів позичених третім особам.
З цінного майна вартістю понад 100 прожиткових мінімумів він задекларував мисливську рушницю Browning, 5 наручних годинників (Breguet, Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, A. Lange & Sohne), годинник з мармуру і дорогоцінного металу і годинник з оніксу і бронзи, запальничку з дорогоцінних металів і каменів, набір меблів з дерева та дерево з металевими елементами.
Маліков володіє автомобілем Audi Q7 2013 року випуску, в Києві - квартирами площею 240 кв. м, 84 кв. м і 75 кв. м, паркомісцем на 15 кв. м, в Ірпені Київської області - двома земельними ділянками загальною площею 346 кв. м, у Маріуполі - квартирою на 63 кв. м і офісом на 92 кв. м, у Донецьку - квартирою на 105 кв. м і паркомісцем на 13 кв. м.
У спільній власності зі Світланою Маліковою в нього є заклад громадського харчування на 438 кв. м і квартира в Ялті на 190 кв. м, а у самої Малікової - земельна ділянка на 1 тис. кв. м і будинок на 288 кв. м в Ірпені Київської області.
Решта відомостей про майно Усенко-Чорної несуттєво відрізняються або зовсім не відрізняються від внесених у попередню декларацію. Вона накопичила за рік 2 тис. доларів і зберігає готівкою 11 тис. доларів.
Нагадаємо, в 2016 році Усенко-Чорна купила квартиру в Києві за 3,2 млн гривень.
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