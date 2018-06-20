Затриманий під Кабміном з автоматом Калашникова виявився 15-річним підлітком, – ЗМІ

Правоохоронні органи віддали батькам 15-річного підлітка, якого затримали з автоматом Калашникова біля будівлі Кабінету Міністрів 19 червня.

Про це повідомило джерело у правоохоронних органах, пишуть "Українські новини".

"Йому 15 років, батьки забрали додому", – сказав співрозмовник.

За фактом виявлення в нього зброї відкрито кримінальне провадження за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу.

Запобіжний захід йому поки не обирався.

Нагадаємо, 19 червня поліція затримала молодого чоловіка в масці, бронежилеті та з автоматом Калашникова біля Кабміну. Він прямував до Верховної Ради.