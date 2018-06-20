CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронні органи віддали батькам 15-річного підлітка, якого затримали з автоматом Калашникова біля будівлі Кабінету Міністрів 19 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затриманий під Кабміном з автоматом Калашникова виявився 15-річним підлітком, – ЗМІ
Батьки забрали його додому
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Про це повідомило джерело у правоохоронних органах, пишуть "Українські новини".
"Йому 15 років, батьки забрали додому", – сказав співрозмовник.
За фактом виявлення в нього зброї відкрито кримінальне провадження за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу.
Запобіжний захід йому поки не обирався.
Нагадаємо, 19 червня поліція затримала молодого чоловіка в масці, бронежилеті та з автоматом Калашникова біля Кабміну. Він прямував до Верховної Ради.
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20 06 2018 17:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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