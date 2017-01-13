Суддя-хабарник виявився фігурантом скандалів щодо Межигір’я

Також його прізвище можна зустріти в ЗМІ в контексті низки сумнівних суддівських рішень

Стало відомо ім’я затриманого на хабарів судді Господарського суду Києва. Ним виявився Любомир Головатюк.

Раніше активісти звинувачували Любомира Головатюка у схемах передачі "Межигір’я" Януковичу. Його прізвище фігурує в низці журналістських розслідувань, які викривали схему передачі резиденції Межигір’я Януковичу, - інформує "Українська Правда".

Згідно із декларацією, суддя разом із сім’єю має квартиру 86,9 кв.м у Києві, у 2011 році у нього з’явився будинок площею 189,9 кв.м у Тужилові Яготинського району. Там же у судді є дві земельні ділянки площею 3060 кв м та 2499 кв м.

Також суддя має земельну ділянку у Борисполі 800 кв м.

У його дружини є земельна ділянка 2800 кв. м у Згурівському районі Київської області та половина будинку площею 18 кв м.

Їздить Головатюк на Toyota Land Cruiser 200, задекларована вартість 263,100 тисяч гривень, також у нього є KIA Credos. Скільки вона коштує – суддя написав, що не знає.

Дружина Головатюка володіє 60% ТОВ "Ягопак" яке виготовляє упаковки.

У минулому році Головатюк задекларував 234,867 тисяч зарплати та 36,210 тисяч пенсії.

Прибутки його дружини дещо скромніші: 113500 тисяч зарплати та 821 грн процентів.

При цьому у судді на рахунках в банках 250 тисяч, у дружини в банку півмільйона, ще 90 тисяч грн вона позичила.

Зауважимо, що колишній перший заступник голови Адміністрації Президента часів Януковича Андрій Портнов виклав у Facebook фото із затриманим суддею, на яких видно синці та закривавлене вухо судді. Водночас на фото із затриманням судді, оприлюднених генпрокурором, ніцяких слідів побиття не було видно.

Фото: Facebook Андрій Портнов

Фото: facebook Юрій Луценко

Нагадаємо, правоохоронці затримали суддю Господарського суду Києва, який намагався отримати у підприємця неправомірну вигоду в сумі 16 тис. дол.