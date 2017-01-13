Суддя-хабарник виявився фігурантом скандалів щодо Межигір’я
Раніше активісти звинувачували Любомира Головатюка у схемах передачі "Межигір’я" Януковичу. Його прізвище фігурує в низці журналістських розслідувань, які викривали схему передачі резиденції Межигір’я Януковичу, - інформує "Українська Правда".
Згідно із декларацією, суддя разом із сім’єю має квартиру 86,9 кв.м у Києві, у 2011 році у нього з’явився будинок площею 189,9 кв.м у Тужилові Яготинського району. Там же у судді є дві земельні ділянки площею 3060 кв м та 2499 кв м.
Також суддя має земельну ділянку у Борисполі 800 кв м.
У його дружини є земельна ділянка 2800 кв. м у Згурівському районі Київської області та половина будинку площею 18 кв м.
Їздить Головатюк на Toyota Land Cruiser 200, задекларована вартість 263,100 тисяч гривень, також у нього є KIA Credos. Скільки вона коштує – суддя написав, що не знає.
Дружина Головатюка володіє 60% ТОВ "Ягопак" яке виготовляє упаковки.
У минулому році Головатюк задекларував 234,867 тисяч зарплати та 36,210 тисяч пенсії.
Прибутки його дружини дещо скромніші: 113500 тисяч зарплати та 821 грн процентів.
При цьому у судді на рахунках в банках 250 тисяч, у дружини в банку півмільйона, ще 90 тисяч грн вона позичила.
Зауважимо, що колишній перший заступник голови Адміністрації Президента часів Януковича Андрій Портнов виклав у Facebook фото із затриманим суддею, на яких видно синці та закривавлене вухо судді. Водночас на фото із затриманням судді, оприлюднених генпрокурором, ніцяких слідів побиття не було видно.
Нагадаємо, правоохоронці затримали суддю Господарського суду Києва, який намагався отримати у підприємця неправомірну вигоду в сумі 16 тис. дол.
Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: