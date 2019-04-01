Затриманий у Росії американець має також громадянство Британії, - ЗМІ

Між Лондоном і Москвою може початися новий виток напруженості

Заарештований в Росії за підозрою в шпигунстві громадянин США Пол Уілан може мати та громадянство Великої Британії.

"Уілан, колишній морський піхотинець, також є громадянином США. Крім того, співробітники американського посольства в Москві зв'язалися зі своїми британськими колегами, щоб повідомити їм про арешт Вілана і його статус громадянина Великобританії", - повідомляє The Times з посиланням на свої джерела.

Представник МЗС Британії зазначив, що "співробітники запросили консульський доступ до британця, затриманого у Росії після отримання запиту про допомогу".

Зазначається, що 3 січня 48-річному Полу Уілану офіційно пред'явили звинувачення у шпигунстві. У Росії стверджують, що він отримав "у номері московського готелю карту пам'яті комп'ютера з секретним списком російських агентів".