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Затриманий у Росії американець має також громадянство Британії, - ЗМІ

Між Лондоном і Москвою може початися новий виток напруженості
Заарештований в Росії за підозрою в шпигунстві громадянин США Пол Уілан може мати та громадянство Великої Британії.
Затриманий у Росії американець має також громадянство Британії, - ЗМІ Фото: з вільних джерел

"Уілан, колишній морський піхотинець, також є громадянином США. Крім того, співробітники американського посольства в Москві зв'язалися зі своїми британськими колегами, щоб повідомити їм про арешт Вілана і його статус громадянина Великобританії", -  повідомляє The Times з посиланням на свої джерела.

Представник МЗС Британії зазначив, що "співробітники запросили консульський доступ до британця, затриманого у Росії після отримання запиту про допомогу".

Зазначається, що 3 січня 48-річному Полу Уілану офіційно пред'явили звинувачення у шпигунстві. У Росії стверджують, що він отримав "у номері московського готелю карту пам'яті комп'ютера з секретним списком російських агентів".

Нагадаємо,  що у Москві затримали громадянина США Пола Уїлона за підозрою в шпигунстві.
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04 01 2019 09:52
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