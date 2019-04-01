НОВИНИЗаарештований в Росії за підозрою в шпигунстві громадянин США Пол Уілан може мати та громадянство Великої Британії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затриманий у Росії американець має також громадянство Британії, - ЗМІ
Між Лондоном і Москвою може початися новий виток напруженості
Фото: з вільних джерел
"Уілан, колишній морський піхотинець, також є громадянином США. Крім того, співробітники американського посольства в Москві зв'язалися зі своїми британськими колегами, щоб повідомити їм про арешт Вілана і його статус громадянина Великобританії", - повідомляє The Times з посиланням на свої джерела.
Представник МЗС Британії зазначив, що "співробітники запросили консульський доступ до британця, затриманого у Росії після отримання запиту про допомогу".
Зазначається, що 3 січня 48-річному Полу Уілану офіційно пред'явили звинувачення у шпигунстві. У Росії стверджують, що він отримав "у номері московського готелю карту пам'яті комп'ютера з секретним списком російських агентів".
Нагадаємо, що у Москві затримали громадянина США Пола Уїлона за підозрою в шпигунстві.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 01 2019 09:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку