Завершити узгодження списку полонених і розпочати обмін заплановано до 5 липня, – Кучма
"До кінця не погодили, є ще розбіжності за списком цього, але процес верифікації завершено, всі з цим погодилися, а ви знаєте, що раніше та сторона з цим не погоджувалася", – заявив представник України в ТКГ, другий президент України Леонід Кучма, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Але є розбіжності в списках, розбіжності в 5-6 осіб, але навіть за такі маленькі розбіжності. У нас з української сторони ніяких проблем, у них на 15 осіб більше в їхньому списку, що ми їх утримуємо", – зазначив екс-президент .
Він зазначив, що наступне засідання ТКГ відбудеться 5 липня.
"Домовилися, що на наступній зустрічі, яка буде 5 числа, до цієї дати ми ці проблеми вирішимо (за погодженням списку полонених - ред.) і повинні почати процес обміну", - сказав Кучма.
Раніше повідомлялося, що бойовики затягують процес обміну через юридичне питання.
У червні представник України в ТКГ перший віце-спікер Ірина Геращенко зазначала, що робота гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі просувається дуже повільно через позицію Кремля та контрольованих ним бойовиків.
Нагадаємо, кількість громадян, які перебувають у заручниках на окупованій території, росте, зараз у бойовиків перебуває в полоні 131 людина.
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