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Збірна України до 17 років вийшла у фінальну частину Євро-2017

Юнацька збірна України зіграє на Євро-2017
Збірна України U-17 перемогла ровесників з Австрії з рахунком 2:1 у третьому турі еліт-раунду кваліфікації Євро-2017.
Збірна України до 17 років вийшла у фінальну частину Євро-2017

Таким чином, українці посіли друге місце в групі, набравши шість очок. Це дозволило команді потрапити у фінальну частину чемпіонату Європи 2017 року. Перше місце в групі посіла команда Франції.

Збірна України U-19 програла Фінляндії (1:2), через що не змогла вийти на Євро-2017. У групі України кращими виявилися Голландія і Греція, пише "Новое время".

Раніше президент Федерації футболу України Андрій Павелко повідомив про те, що у найближчому контрольному поєдинку, який запланований на початок червня, українська національна команда зіграє проти Мальти.

Напередодні стало відомо, що домашні матчі збірної України у відборі на ЧС-2018 пройдуть в Харкові та Києві. Гра з Туреччиною відбудеться 2 вересня у Харкові на стадіоні Металіст, а поєдинок з Хорватією пройде 9 жовтня в Києві на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, в межах кваліфікації на чемпіонат світу 2018 року збірна України з рахунком 0:1 поступилася на виїзді Хорватії, що стало першою поразкою підопічних Андрія Шевченка у відборі на мундіаль.

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28 03 2017 22:51
ТЕГИ: футбол
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