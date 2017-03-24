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Збірна України зазнала першої поразки у відборі на ЧС-2018

Збірна України програла Хорватії і опустилася на 3-е місце в групі відбору ЧС
В рамках кваліфікації на чемпіонат світу 2018 року збірна України з рахунком 0:1 поступилася на виїзді Хорватії, що стало першою поразкою підопічних Андрія Шевченка у відборі на мундіаль.
Збірна України зазнала першої поразки у відборі на ЧС-2018 Фото: Reuters

Господарі з перших хвилин домінували на полі. Але першу гостроту біля обох воріт створили гості. Це Андрій Ярмоленко увірвався у штрафний майданчик з правого краю і прострілив у центр, але там першими на перехопленні опинилися хорвати.

"Шашкові" не забарилися з відповіддю і створили більш реальний шанс для голу на 11-й хвилині. Лука Модріч прострілив у воротарський, де центральні захисники української команди забули Ніколу Калініча, але той, дотягнувшись до м'яча, не потрапив у ствір. Через ще чотири оберти секундної стрілки свій момент змарнував Маріо Манджукіч. Півзахисник українців Віктор Коваленко втратив м'яч на своїй половині, а нападник Хорватії вийшов один на один з П'ятовим, але пробив у стійку.

Хоча слідом за цими епізодами підопічні Шевченка змогли вирівняти гру, м'яч побував у сітці саме їх рамки: Модріч віддав в центр на Ракітіча, той п'ятою продовжив далі на Калініча, екс-форвард Дніпра дотиком прийняв м'яч, а другим потужно послав його в ближню дев'ятку воріт Андрія П'ятова.

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У другому таймі господарі дозволили собі віддати ініціативу супернику, який намагався знайти шлях до воріт Хорватії. Найбільш підходящий момент для того, щоб зрівняти рахунок на 78-й хвилині змарнував Ярмоленко. Це Євген Коноплянка класно обвів стінку ударом зі штрафного, Субашич відбив сферу перед собою, але український нападник на добиванні пробив над поперечиною.

Наставник жовто-синіх Андрій Шевченко спробував підсилити атаку за рахунок виходу форварда Динамо Артема Бєсєдіна замість півзахисника Віктора Коваленка, хоча до цього змінив Артема Кравця на Євгена Селезньова, проте це не принесло збірній Україні дивідентів.

1:0 - Україна опускається на третє місце в групі I з вісьмома очками (стільки ж у команди Туреччини). На першій позиції з 13 балами Хорватія, друга з 20 пунктами - Ісландія.

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24 03 2017 23:45
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