Збірна України з хокею програла Угорщині в першому матчі чемпіонату світу

Збірна України з хокею програла угорцям перший матч чемпіонату світу в дивізіоні 1A, який відбувся в Києві.

Гра завершилася з рахунком 3: 4 на користь збірної Угорщини. Українці двічі вели в цьому матчі, але не змогли втримати перемогу, повідомляє "LB.ua".

Рахунок було відкрито під кінець першого періоду, коли українець Сергій Кузьмик з гострого кута закинув шайбу, перекинувши її через воротаря. Відразу ж після відновлення гри угорець Іштван Барталіс зрівняв рахунок, забивши приблизно з такого ж положення.

У першій атаці другого періоду угорці забили ще одну шайбу і вийшли вперед. Відзначився Янош Ваш. Через кілька хвилин рахунок зрівняв Микита Буценко. Під кінець періоду він також забив ще одну шайбу.

У третьому періоді канадські легіонери збірної Угорщини Ендрю Сарауер і Кіган Дансеро забили по шайбі і забезпечили їй перемогу. П'ятий гол на рахунку Яноша Харі, він закинув шайбу в порожні ворота українців - воротаря було знято заради додаткового польового гравця.

Збірна України з хокею майже повністю складається з гравців всього двох клубів: "Кременчук" і "Донбас".

Як відомо, турнір дивізіону 1A, де в цьому році грають Україна, Угорщина, Південна Корея, Польща, Австрія і Казахстан, буде проходити на льоду київського Палацу спорту з 22 по 28 квітня. Турнір грається в одне коло. Дві кращі команди перейдуть в топ-дивізіон, а остання вилетить в дивізіон 1B.

Варто відзначити, що в минулому році збірна України виграла дивізіон 1B.

Чемпіонати світу з хокею проходять щорічно в чотирьох дивізіонах - вищому, першому, другому і третьому. Перші і другий розділені на підгрупи. Збірна України в останні роки грає в першому дивізіоні, то піднімаючись в групу A, то опускаючись до групи B.