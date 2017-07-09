Збірну України з важкої атлетики дискваліфікували з чемпіонату світу через допінг

Під санкції потрапили команди Росії, Казахстану, Китаю, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Туреччини та Молдови

Збірну України з важкої атлетики дискваліфікували з чемпіонату світу з важкої атлетики через позитивні антидопінгові проби.

Окрім України від чемпіонату світу відсторонено збірні Росії, Казахстану, Китаю, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Туреччини та Молдови, повідомляє Insidethegames.biz.

Всі ці команди мали від трьох до десяти позитивних результатів при повторному огляді допінг-проб із Олімпійських ігор у Пекіні( 2008 рік) та Лондоні (2012).

Всі ці збірні будуть дискваліфіковані на один рік з можливістю скорочення терміну санкцій після світової першості.

Нагадаємо, що Федерація футболу України довічно дискваліфікувала футболістів Сергія Артюха та Артема Євланова за гру в "збірній" "ДНР".