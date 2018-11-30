В Україні викрили схему контрабанди ювелірних виробів, яка завдала державі збитків на суму понад 30 мільйонів гривень.

"Прокуратурою Київської області спільно зі слідчими та оперативними працівниками ГУ ДФС у Київській області виявлено, задокументовано та припинено діяльність ФОП, які реалізовували завезені поза митним контролем ювелірні вироби в спеціалізованих магазинах під торговою маркою "Столична ювелірна фабрика", - повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

Під час обшуків у зазначених спеціалізованих магазинах було виявлено та вилучено близько 60 тисяч ювелірних виробів невідомого походження орієнтовною вартістю понад 150 мільйонів гривень.

Зазначається, що внаслідок протиправних дій було завдано збитків Державному бюджету України на суму понад 30 млн гривень.

За наслідками проведених обшуків, які тривали упродовж місяця, призначено гемологічні та товарознавчі експертизи.

За фактом правопорушення розпочате досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 КК України ("Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), вчинене особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), або якщо воно призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах").

За вчинене діяння передбачене покарання у вигляді накладення штрафу від 15 до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Розслідування триває.