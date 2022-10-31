Зеленський та прем'єр Чехії підписали спільну декларацію щодо членства України в НАТО

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

Церемонія підписання відбулась у Маріїнському палаці після перемовин Зеленського і Фіали у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні підписано кілька важливих документів. Особливо відзначу нашу спільну декларацію щодо членства України в НАТО. Це перший такий документ, який ми ухвалюємо з метою прискорення нашої євроатлантичної інтеграції. Ми зафіксували цією декларацією, що будемо посилювати співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, аби ми стали повноправним членом Альянсу, як тільки це дозволять умови", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна працюватиме, щоб такі спільні декларації було ухвалено і з іншими державами-членами НАТО.

Глава держави подякував Чехії за лідерство в цьому питанні.

"Це те, що наближає Україну та всю Європу до довготривалого миру та безпеки", – переконаний президент.

Як повідомлялося, 31 жовтня прем‘єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала разом із делегацією уряду Чехії перебуває з робочим візитом в Україні.