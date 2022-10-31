НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський та прем'єр Чехії підписали спільну декларацію щодо членства України в НАТО
Фото: Укрінформ
Церемонія підписання відбулась у Маріїнському палаці після перемовин Зеленського і Фіали у Києві, повідомляє Укрінформ.
"Сьогодні підписано кілька важливих документів. Особливо відзначу нашу спільну декларацію щодо членства України в НАТО. Це перший такий документ, який ми ухвалюємо з метою прискорення нашої євроатлантичної інтеграції. Ми зафіксували цією декларацією, що будемо посилювати співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, аби ми стали повноправним членом Альянсу, як тільки це дозволять умови", – сказав Зеленський.
Він додав, що Україна працюватиме, щоб такі спільні декларації було ухвалено і з іншими державами-членами НАТО.
Глава держави подякував Чехії за лідерство в цьому питанні.
"Це те, що наближає Україну та всю Європу до довготривалого миру та безпеки", – переконаний президент.
Як повідомлялося, 31 жовтня прем‘єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала разом із делегацією уряду Чехії перебуває з робочим візитом в Україні.
Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 10 2022 19:31 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Україна продовжує виконувати "зернову угоду" – Зеленський
- Кишинів оголосив персоною нон ґрата дипломата рф після падіння російської ракети на територію Молдови
СТАТТІ