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Зеленський та прем'єр Чехії підписали спільну декларацію щодо членства України в НАТО

Ольга
Матарикіна
Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.
Зеленський та прем Фото: Укрінформ
Церемонія підписання відбулась у Маріїнському палаці після перемовин Зеленського і Фіали у Києві, повідомляє Укрінформ.
 
"Сьогодні підписано кілька важливих документів. Особливо відзначу нашу спільну декларацію щодо членства України в НАТО. Це перший такий документ, який ми ухвалюємо з метою прискорення нашої євроатлантичної інтеграції. Ми зафіксували цією декларацією, що будемо посилювати співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, аби ми стали повноправним членом Альянсу, як тільки це дозволять умови", – сказав Зеленський.
 
Він додав, що Україна працюватиме, щоб такі спільні декларації було ухвалено і з іншими державами-членами НАТО.
 
Глава держави подякував Чехії за лідерство в цьому питанні.
 
"Це те, що наближає Україну та всю Європу до довготривалого миру та безпеки", – переконаний президент.
 
Як повідомлялося, 31 жовтня прем‘єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала разом із делегацією уряду Чехії перебуває з робочим візитом в Україні.
 
 
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31 10 2022 19:31
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