Землетрус на Сицилії: три десятки постраждалих, зруйновані будинки і храми, - ФОТО

Землетрус в Італії стався через два дні після виверження вулкана Етна, найвищого і найбільш активного вулкана в Європі.

Кількість постраждалих в результаті землетрусу потужністю 4,8 бала на Сицилії поблизу Катанії сягла близько 30 осіб, стихія призвела до руйнувань будинків.

Вулкан викинув величезний стовп попелу в небо і викликав тимчасове закриття аеропорту міста Катанії на східному узбережжі Сицилії, повідомляє агентство Reuters, посилаючись на місцевих чиновників.



Фото: ANSA



Фото: ANSA



Фото: ANSA

Землетрус стався о 3:19 ранку 26 грудня. Багато людей були змушені покинути свої будинки і спати в автомобілях.

За відчуттями землетрус видавався дуже потужним, оскільки його епіцентр був відносно неглибоко – на глибині 1 км, заявили чиновники.

Пошкоджень зазнали здебільшого старі будівлі в містах Санта-Венеріна і Цафферана-Етна.

Кілька старовинних церков у цьому районі зазнали найбільших руйнувань. Під час землетрусу вони були порожні.

За словами чиновників, близько 30 осіб отримали поранення, в основному у результаті падіння кам'яної кладки, коли вони втікали зі своїх будинків.

Близько 10 осіб були доставлені в лікарню, іншими потерпілими опікуються друзі і члени родин. Ніхто не травмований серйозно.

Нагадаємо, що 22 грудня на індонезійські острови Ява та Суматра обрушилося цунамі. Місцева влада попередила жителів прибережних районів навколо Зондської протоки (знаходиться між островами Ява та Суматра) та туристів триматися якомога далі від пляжів, адже сильні припливи можуть зберігатися до 25 грудня.

Кількість загиблих унаслідок цунамі в Індонезії зросла до 429. Рятувальники продовжують пошуки 154 людей, які вважаються зниклими безвісти у зоні стихійного лиха, однак пошуки та рятувальну операцію ускладнює проливний дощ.