Жан Рено приїхав у Карпати на зйомки українсько-французького фільму

Всесвітньо відомий французький актор Жан Рено приїхав в Україну на зйомки фільму "Останній крок".

"Мав честь особисто привітати Жана Рено з приїздом в Карпати для зйомок в українсько-французькому фільмі "Останній крок". Співпраця з зірками такого масштабу - це черговий етап розвитку нашої кіноіндустрії і свідчення довіри до рівня нашого професіоналізму з боку європейських колег", - написав голова Держкіно України Пилип Іллєнко на своїй сторінці у Facebook.

Жан Рено виконає у фільмі головну роль. Він зіграє Генрі - найрозшукуванішого серед анонімних найманих убивць, який вперше в житті рятує людину.

Стрічка "Останній крок" - психологічний трилер. Для Жана Рено ця стрічка стане завершальною в кінокар'єрі. Крім того, у фільмі зіграють канадська актриса Сара Лінд, англійський актор Том Хоппер, американський актор Гарі Дурдан, а також українські актори Ігор Цишкевич, Маргарита Бурковська, Олег Карпенко та інші.

Режисером і автором сценарію фільму є француз Фредерік Петижан, продюсерами - Корін Бенішу, Лоран Тальрон, Флоранс Моос ("EAST 35", "SEVEN 52"), Оліас Барко та Олег Герман. Оператором-постановником стрічки є триразовий лауреат премії "Сезар" французький кінооператор Тьєррі Арбогаст.

Зйомки фільму будуть проходити в Карпатах (на озері Синевир), Києві, Нью-Йорку і Канаді. Вихід стрічки у прокат заплановано на 2019 рік.