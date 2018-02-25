Жан Рено приїхав у Карпати на зйомки українсько-французького фільму
"Мав честь особисто привітати Жана Рено з приїздом в Карпати для зйомок в українсько-французькому фільмі "Останній крок". Співпраця з зірками такого масштабу - це черговий етап розвитку нашої кіноіндустрії і свідчення довіри до рівня нашого професіоналізму з боку європейських колег", - написав голова Держкіно України Пилип Іллєнко на своїй сторінці у Facebook.
Жан Рено виконає у фільмі головну роль. Він зіграє Генрі - найрозшукуванішого серед анонімних найманих убивць, який вперше в житті рятує людину.
Стрічка "Останній крок" - психологічний трилер. Для Жана Рено ця стрічка стане завершальною в кінокар'єрі. Крім того, у фільмі зіграють канадська актриса Сара Лінд, англійський актор Том Хоппер, американський актор Гарі Дурдан, а також українські актори Ігор Цишкевич, Маргарита Бурковська, Олег Карпенко та інші.
Режисером і автором сценарію фільму є француз Фредерік Петижан, продюсерами - Корін Бенішу, Лоран Тальрон, Флоранс Моос ("EAST 35", "SEVEN 52"), Оліас Барко та Олег Герман. Оператором-постановником стрічки є триразовий лауреат премії "Сезар" французький кінооператор Тьєррі Арбогаст.
Зйомки фільму будуть проходити в Карпатах (на озері Синевир), Києві, Нью-Йорку і Канаді. Вихід стрічки у прокат заплановано на 2019 рік.
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