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Жертвами лісових пожеж у США стали понад 30 осіб

Лісові пожежі вже знищили понад 3,5 тисяч будівель на площі 68,8 гектарів
У США число жертв лісових пожеж на півночі Каліфорнії зросла до 31. Влада попереджає, що ситуація в охопленому вогнем американському штаті може погіршитися.
Жертвами лісових пожеж у США стали понад 30 осіб Фото: AFP

Сотні людей як і раніше числяться зниклими, в той час як понад 20 пожеж розростаються в різних районах штату. Більше восьми тисяч пожежників намагаються загасити вогонь, передає BBC.

Лісові пожежі вже знищили понад 3,5 тисяч будівель на площі 68,8 гектарів. Близько 25 тисяч людей змушені були покинути свої будинки.

Наголошується, що кількість загиблих з-за пожеж стало рекордним для Каліфорнії з 1933 року (тоді загинуло 29 осіб).

Сильні вітри, через які вогонь швидко поширювався, останнім часом стали стихати, проте синоптики попереджають, що швидкість вітру знову збільшиться ввечері 13 жовтня.

"Ми навіть не наблизилися до виходу з цієї надзвичайної ситуації", - сказав журналістам Марк Гилардуччи, який очолює аварійно-рятувальні служби.

Поки неясно, що стало причиною пожеж, які почалися увечері 8 жовтня. Однак влада підозрює, що із-за сильного вітру сталося пошкодження ліній електропередачі.

На цей час серйозна небезпека загрожує місту Калістога, всім п'ятьом тисячам мешканців наказано евакуюватися.

Нагадаємо, більшість пожеж почалася близько 10 години вечора в неділю, 8 жовтня. Їх причини поки не встановлені.

 

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13 10 2017 20:36
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