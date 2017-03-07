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Жителі Криму і Донбасу шукають притулку в Іспанії

Багато осіб видають себе за біженців, аби облаштуватися в Іспанії
За даними, оприлюдненими наприкінці червня МВС Іспанії, у 2016 році з проханням про надання політичного притулку у цій країні звернулися загалом 15700 іноземців. З них майже чотири тисячі - венесуельці, майже три тисячі - сирійці та 2 570 - громадяни України.
Жителі Криму і Донбасу шукають притулку в Іспанії

Що стосується українців, то йдеться здебільшого про біженців з анексованого Росією Криму та з зони бойових дій на Донбасі, які більше не можуть проживати у рідних домівках через загрози життю, повідомляє DW.

Як зазначив представник іспанського МЗС у розмові з DW, декому з шукачів притулку було відмовлено. Ці особи лише видавали себе за біженців, аби облаштуватися в Іспанії. Насправді раніше вони мешкали в інших регіонах України, і їхнє життя не було під загрозою.

Юрист Хуан Мануель Андрадес, який представляє громадську комісію допомоги біженцям, пояснив, що в Іспанії є два типи притулку, який надається іноземцям, які були вимушені покинути батьківщину. По-перше, притулок жертвам свавілля. Він надається особам, які безпосередньо постраждали від репресій політичного чи релігійного характеру, від переслідування за расовою, національною ознакою або через свою сексуальну орієнтацію. Такі люди отримують певні права громадян Іспанії, а також спеціальну грошову допомогу.

Другий вид притулку, за словами Андрадеса, називається "допоміжним захистом". На нього можуть розраховувати особи, які, хоч і не є жертвами свавілля, але не можуть повернутися на батьківщину через військовий конфлікт або через інші обставини. Наприклад, через можливі репресії. Біженці з України та Криму зазвичай отримують саме цей вид притулку, який дає можливість жити і працювати в Іспанії на законних підставах, але не передбачає отримання пільг, підсумував юрист.

Нагадаємо, що Республіка Польща прийняла понад 1,4 млн біженців з України, які покинули свої будинки через конфлікт на Донбасі.

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03 07 2017 20:39
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