Польща прийняла 1,4 млн переселенців з України, - євродепутат
"Польща виконала свою частину солідарності в Європейському союзі, прийнявши понад 1,4 мільйона українців, чого не помічають лідери ЄС", - заявив польський євродепутат Яцек Саріуш-Вольський, інформує "Польське Радіо".
Євродепутат нагадав про пропозицію, щоб переселенців з Донбасу також враховували в розрахунках з біженцями з півдня, проте вони були відхилені в ЄС.
За його словами, Польща не може на це погодитися, тому що не може одночасно приймати і переселенців з України, і біженців з півдня, які не асимілюються і не адаптуються до місцевих звичаїв, культури та законів.
Нагадаємо, Польща готова до конфронтації з Європейським союзом, якщо її будуть змушувати до прийому біженців в рамках квот.
Європейський Союз назвав червень крайнім терміном для Польщі, Австрії та Угорщини, до якого вони повинні почати приймати свою квоту мігрантів з Італії та Греції.
Зазначимо, разом з Угорщиною та Австрією, Польща - одна з трьох країн-членів ЄС, яка не прийняла жодного біженця.
У вересні 2015 року Євросоюз запланував розмістити до 160 000 біженців з переповнених таборів в Греції та Італії до країн-членів ЄС протягом двох років, згодом знизивши цю цифру до 40 000. Однак Польща відмовилась пустити в країну призначені їй 6200 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа