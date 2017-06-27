Польща прийняла 1,4 млн переселенців з України, - євродепутат

За словами політика, цього не помічають в ЄС

Республіка Польща прийняла понад 1,4 млн біженців з України, які покинули свої будинки через конфлікт на Донбасі.

"Польща виконала свою частину солідарності в Європейському союзі, прийнявши понад 1,4 мільйона українців, чого не помічають лідери ЄС", - заявив польський євродепутат Яцек Саріуш-Вольський, інформує "Польське Радіо".

Євродепутат нагадав про пропозицію, щоб переселенців з Донбасу також враховували в розрахунках з біженцями з півдня, проте вони були відхилені в ЄС.

За його словами, Польща не може на це погодитися, тому що не може одночасно приймати і переселенців з України, і біженців з півдня, які не асимілюються і не адаптуються до місцевих звичаїв, культури та законів.

Нагадаємо, Польща готова до конфронтації з Європейським союзом, якщо її будуть змушувати до прийому біженців в рамках квот.

Європейський Союз назвав червень крайнім терміном для Польщі, Австрії та Угорщини, до якого вони повинні почати приймати свою квоту мігрантів з Італії та Греції.

Зазначимо, разом з Угорщиною та Австрією, Польща - одна з трьох країн-членів ЄС, яка не прийняла жодного біженця.

У вересні 2015 року Євросоюз запланував розмістити до 160 000 біженців з переповнених таборів в Греції та Італії до країн-членів ЄС протягом двох років, згодом знизивши цю цифру до 40 000. Однак Польща відмовилась пустити в країну призначені їй 6200 осіб.