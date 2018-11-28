Жителі Криму зібрали 140 тис рублів для потреб українських моряків
"Вже покинув місце дислокації біля сімферопольського суду. Протягом дня люди приносили і перераховували допомогу українським морякам, деяких з них поруч брали під арешт. Люди несли як продукти і речі, так і гроші. На цю мить зібрано близько 140 тис. рублів. На зібрані кошти ми докупимо необхідне і постараємося передати в сімферопольське СІЗО", - розповів кримськотатарський активіст Наріман Джелялов на своїй сторінці у Facebook.
За даними журналіста Антона Наумлюка, моряків розмістили в "жіночому блоці" Сімферопольського СІЗО, за винятком чотирьох, госпіталізованих у Керчі.
"Доставлених в Сімферопольське СІЗО українських моряків, яким вчора обрали запобіжний захід, розмістили у "жіночому блоці", подалі від арештантів, у кілька камер. Тобто вони не перебувають поодинці", - повідомив журналіст.
Він зазначив, що арештанти зібрали чай, каву, одяг для моряків, а до їх "заїзду" в СІЗО пройшли перевірки.
Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
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