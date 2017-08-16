CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСелище в окупованому Криму Коктебель не справляється з вивезенням сміття, що нагромадилося.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жителі селища Коктебель скаржаться на проблему вивозу сміття
Глава селищної адміністрації вважає, що це спричинено через велику кількість туристів
Фото: Shutterstock
"Окремо хотів би зупинитися на проблемі вивозу сміття, яка у нас захлиснула селище. До нас постійно зі скаргами звертаються жителі, ми намагаємося оперативно реагувати", - заявив в рамках апаратної наради голова Коктебельської селищної адміністрації Олег Содель, пише "Крыминформ".
"Якщо один з наших автомобілів ламається (а це відбувається щодня), то у нас знову все виходить з-під контролю", - додав він.
Він вважає, що така ситуація складається через велику кількість туристів, брак справної техніки, а також погано налагоджений технологічний процес вивезення побутових відходів.
Содель також зазначив, що з Коктебеля кожен день вивозять близько 300 контейнерів сміття.
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