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Жителі селища Коктебель скаржаться на проблему вивозу сміття

Глава селищної адміністрації вважає, що це спричинено через велику кількість туристів
Селище в окупованому Криму Коктебель не справляється з вивезенням сміття, що нагромадилося.
Жителі селища Коктебель скаржаться на проблему вивозу сміття Фото: Shutterstock

"Окремо хотів би зупинитися на проблемі вивозу сміття, яка у нас захлиснула селище. До нас постійно зі скаргами звертаються жителі, ми намагаємося оперативно реагувати", - заявив в рамках апаратної наради голова Коктебельської селищної адміністрації Олег Содель, пише "Крыминформ".

"Якщо один з наших автомобілів ламається (а це відбувається щодня), то у нас знову все виходить з-під контролю", - додав він.

Він вважає, що така ситуація складається через велику кількість туристів, брак справної техніки, а також погано налагоджений технологічний процес вивезення побутових відходів.

Содель також зазначив, що з Коктебеля кожен день вивозять близько 300 контейнерів сміття.

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16 08 2017 21:50
ТЕГИ: Крим, сміття
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