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Жителів Гаваїв помилково попередили про ракетну атаку

На місцевому телебаченні ефір перервали терміновим повідомленням з аналогічним закликом: якщо ви на вулиці - терміново шукайте безпечне місце
Жителям американського штату Гаваї вранці в суботу надійшло SMS-повідомлення, що на острів летить ракета, і заклик терміново шукати притулок.
Жителів Гаваїв помилково попередили про ракетну атаку Скріншот

"Це не навчання", - наголошувалось в повідомленні.

Повідомлення про ракетну атаку викликало паніку в місцевих жителів, пише AP.

На місцевому телебаченні ефір перервали терміновим повідомленням з аналогічним закликом: якщо ви на вулиці - терміново шукайте безпечне місце, якщо за кермом - зупиніться на узбіччі і шукайте притулок у найближчому будинку або ляжте на землю, якщо всередині будівлі - залишайтеся всередині і відійдіть від вікон.

Однак рятувальна служба штату Hawaii EMA незабаром повідомила, що загрози насправді немає.

 

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13 01 2018 22:51
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