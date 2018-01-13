Жителів Гаваїв помилково попередили про ракетну атаку

На місцевому телебаченні ефір перервали терміновим повідомленням з аналогічним закликом: якщо ви на вулиці - терміново шукайте безпечне місце

Жителям американського штату Гаваї вранці в суботу надійшло SMS-повідомлення, що на острів летить ракета, і заклик терміново шукати притулок.

"Це не навчання", - наголошувалось в повідомленні.

Повідомлення про ракетну атаку викликало паніку в місцевих жителів, пише AP.

На місцевому телебаченні ефір перервали терміновим повідомленням з аналогічним закликом: якщо ви на вулиці - терміново шукайте безпечне місце, якщо за кермом - зупиніться на узбіччі і шукайте притулок у найближчому будинку або ляжте на землю, якщо всередині будівлі - залишайтеся всередині і відійдіть від вікон.

Однак рятувальна служба штату Hawaii EMA незабаром повідомила, що загрози насправді немає.