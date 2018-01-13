CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖителям американського штату Гаваї вранці в суботу надійшло SMS-повідомлення, що на острів летить ракета, і заклик терміново шукати притулок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жителів Гаваїв помилково попередили про ракетну атаку
На місцевому телебаченні ефір перервали терміновим повідомленням з аналогічним закликом: якщо ви на вулиці - терміново шукайте безпечне місце
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"Це не навчання", - наголошувалось в повідомленні.
Повідомлення про ракетну атаку викликало паніку в місцевих жителів, пише AP.
На місцевому телебаченні ефір перервали терміновим повідомленням з аналогічним закликом: якщо ви на вулиці - терміново шукайте безпечне місце, якщо за кермом - зупиніться на узбіччі і шукайте притулок у найближчому будинку або ляжте на землю, якщо всередині будівлі - залишайтеся всередині і відійдіть від вікон.
Однак рятувальна служба штату Hawaii EMA незабаром повідомила, що загрози насправді немає.
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