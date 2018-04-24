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Зловмисники зламали сайт Міністерства енергетики України

Зловмисники вимагають виплатити їм викуп у біткоінах
Невідомі кіберзлочинці зламали сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Зловмисники зламали сайт Міністерства енергетики України Фото: EPA/UPG

Вони заблокували сайт і вимагають викуп за його відновлення.

Зокрема, на головній сторінці сайту за адресою mev.gov.ua є повідомлення від зловмисників, в якому вони повідомляють, що вимагають 0,1 біткоіна (приблизно 930 доларів) за відновлення роботи ресурсу.

На оплату викупу злочинці дали 10 годин.

Нагадаємо, що сайт Державного підприємства "Антонов" укотре атакували хакери.

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24 04 2018 12:16
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