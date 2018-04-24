CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомі кіберзлочинці зламали сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зловмисники зламали сайт Міністерства енергетики України
Зловмисники вимагають виплатити їм викуп у біткоінах
Фото: EPA/UPG
Вони заблокували сайт і вимагають викуп за його відновлення.
Зокрема, на головній сторінці сайту за адресою mev.gov.ua є повідомлення від зловмисників, в якому вони повідомляють, що вимагають 0,1 біткоіна (приблизно 930 доларів) за відновлення роботи ресурсу.
На оплату викупу злочинці дали 10 годин.
Нагадаємо, що сайт Державного підприємства "Антонов" укотре атакували хакери.
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24 04 2018 12:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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