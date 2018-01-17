ЗМІ: МВФ продовжує наполягати на підвищенні внутрішньої ціни на газ

Кабміну пропонують змінити методику визначення ціни газу для населення із квітня 2018, що призведе до здорожчання газу на понад 8%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує наполягати на підвищенні внутрішньої ціни на газ для населення України.

МВФ продовжує наполягати на питанні зміни методики визначення ціни відповідно до постанови уряду №187, інформують "Українські Новини" з посиланням на джерело.

Раніше Кабмін намагався змінити методику визначення ціни, щоб не допустити її підвищення, однак представники МВФ заявили, що не погоджуються із запропонованими урядом варіантами змін документа.

17 січня стало відомо, що Міністерство енергетики й вугільної промисловості пропонує Кабінету Міністрів змінити методику визначення ціни газу для населення із квітня 2018, що призведе до здорожчання газу на понад 8%.

Це випливає із проекту постанови Кабміну, розміщеного на сайті Міненерго.

При цьому джерело Українських Новин повідомило, що МВФ офіційно ще не отримував цей документ, однак фахівці фонду вивчать його.

Як повідомляв iPress.ua, Міжнародний валютний фонд заявив про необхідність коригування ціни на газ в Україні до рівня імпортного паритету.