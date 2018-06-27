ЗМІ: Україна та Росія шпигували за місією Нідерландів з розслідування MH17

За даними журналістів, слідчі, військові та дипломати, залучені в розслідування катастрофи Боїнга на території України, прослуховувалися у їхніх готельних номерах та шляхом встановлення шпигунського програмного забезпечення на електронних приладах.

Українські та російські спецслужби проводили масштабне стеження за членами нідерландської місії, яка приїжджала в Україну для розслідування катастрофи рейсу MH-17, повідомила нідерландська програма новин RTL Nieuws із посиланням на джерела.

Шпигування з боку України, яка входить у міжнародну команду слідчих, є дуже чутливим питанням, стеження з боку російських спецслужб було більш структурованим та обширним, за даними джерел, зазначає "Європейська правда".

Оскільки стеження велося у великих масштабах, всі нідерландські співробітники пройшли інструктаж із захисту себе та своєї електроніки. Їм рекомендували не користуватися громадським Wi Fi, однак їхні електронні прилади чомусь самі активувалися і намагалися під'єднатися до інтернету.

Усі конфіденційні обговорення нідерландські співробітники проводили тільки в посольстві в спеціально обладнаних кімнатах. Розмови за межами цих приміщень вважалися небезпечними.

У готелях нідерландці знаходили пристрої для прослуховування, а після повернення у Нідерланди на їхніх електронних приладах було виявлено шкідливе програмне забезпечення. Пристрої були перепрошиті, а деякі знищені.

"Важливо, що це вийшло на поверхню, Нідерланди повинні заявити Україні: цього не може бути. Ми на одному боці і нам не слід працювати із секретним порядком денним", - заявив депутат від "Зелених лівих" Брам ван Ойк.

Уряд Нідерландів, схоже, знав про прослуховування. У спільній відповіді прокуратури, поліції, Міністерства юстиції та безпеки, МВС та МЗС, а також Міноборони Нідерландів йдеться, що "можливо, інші сторони хотіли зібрати розвіддані" великою мірою тому, що літак розбився "у зоні конфлікту, де відіграють роль великі геополітичні інтереси".

Нідерландських співробітників "постійно попереджали про можливість прослуховування", зазначається у заяві.

Нагадаємо, Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.