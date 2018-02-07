Знеструмленими через негоду залишаються 42 населені пункти Рятувальники продовжують відкачувати воду в підтоплених селах

У результаті ускладнення погодних умов залишаються знеструмленими 42 нас. пункти у двох областях: 38 - у Дніпропетровській і 4 - в Луганській.

Фото: з вільних джерел

Унаслідок інтенсивних опадів і поривів вітру зафіксовано випадки підтоплення та пошкодження об'єктів житлової сфери, - повідомляє прес-служба ДСНС. У Львівській області залишаються підтопленими 3 присадибні ділянки та 3 підвали житлових будинків у с. Зарічне Стрийського району. Всього за минулу добу на Львівщині підтопило 60 присадибних ділянок і 25 житлових будинків, а також пошкодило дві дороги місцевого значення. Зараз ДСНС відновлює електропостачання, відкачує воду і ліквідує наслідки негоди. Погодні умови стабілізувалися. Нагадаємо, напередодні через грози і сильний вітер без електрики залишалися понад 130 населених пунктів. У Чернігові рятувальники відселили мешканців 50 будинків, оскільки за добу в місті випала місячна норма опадів. В суботу злива в Чернігові підтопила десятки приватних домоволодінь.

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