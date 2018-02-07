Знеструмленими через негоду залишаються 42 населені пункти
Унаслідок інтенсивних опадів і поривів вітру зафіксовано випадки підтоплення та пошкодження об'єктів житлової сфери, - повідомляє прес-служба ДСНС.
У Львівській області залишаються підтопленими 3 присадибні ділянки та 3 підвали житлових будинків у с. Зарічне Стрийського району. Всього за минулу добу на Львівщині підтопило 60 присадибних ділянок і 25 житлових будинків, а також пошкодило дві дороги місцевого значення.
Зараз ДСНС відновлює електропостачання, відкачує воду і ліквідує наслідки негоди. Погодні умови стабілізувалися.
Нагадаємо, напередодні через грози і сильний вітер без електрики залишалися понад 130 населених пунктів. У Чернігові рятувальники відселили мешканців 50 будинків, оскільки за добу в місті випала місячна норма опадів.
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