ЗСУ отримають 200 одиниць зброї і техніки, - Порошенко
Про це заявив Президент Петро Порошенко під час церемонії прийняття клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.
"Сьогодні прямо звідси я вирушаю до війська, щоб передати чергову партію зброї і техніки – 200 одиниць, серед них – 62 танки", – повідомив Президент.
Він також висловив слова вдячності всім військовослужбовцям України за героїзм та мужність, самопожертву та відвагу. Крім того, Порошенко подякував тим, хто реальними справами підтримує українську армію і ветеранів АТО.
Україна, сьогодні, 14 жовтня відзначає День захисника. Це день вшанування мужності і героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
Свято було затверджене Верховною Радою у 2015 році замість радянського свята "День захисника Вітчизни" 23 лютого.
14 жовтня оголошено вихідним днем і так як в нинішньому році він припав на суботу, вихідним буде і найближчий понеділок.
Крім Дня захисника України, в цей святкують Покрову Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і день створення Української повстанської армії.
Нагадаємо, що міністр оборони Степан Полторак заявляв, що ухвалено рішення щодо підписання договорів на виробництво і постачання танків "Оплот" до зони АТО.
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