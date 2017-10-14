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ЗСУ отримають 200 одиниць зброї і техніки, - Порошенко

Президент висловив слова вдячності всім військовослужбовцям України
Збройним Силам України передадуть 200 одиниць військової техніки, в тому числі 62 танка.
ЗСУ отримають 200 одиниць зброї і техніки, - Порошенко Фото: president.gov.ua

Про це заявив Президент Петро Порошенко під час церемонії прийняття клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

"Сьогодні прямо звідси я вирушаю до війська, щоб передати чергову партію зброї і техніки – 200 одиниць, серед них – 62 танки", – повідомив Президент.

Він також висловив слова вдячності всім військовослужбовцям України за героїзм та мужність, самопожертву та відвагу. Крім того, Порошенко подякував тим, хто реальними справами підтримує українську армію і ветеранів АТО.

Україна, сьогодні, 14 жовтня відзначає День захисника. Це день вшанування мужності і героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Свято було затверджене Верховною Радою у 2015 році замість радянського свята "День захисника Вітчизни" 23 лютого.

14 жовтня оголошено вихідним днем і так як в нинішньому році він припав на суботу, вихідним буде і найближчий понеділок.

Крім Дня захисника України, в цей святкують Покрову Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і день створення Української повстанської армії.

Нагадаємо, що міністр оборони Степан Полторак заявляв, що ухвалено рішення щодо підписання договорів на виробництво і постачання танків "Оплот" до зони АТО.

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