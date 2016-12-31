ЗСУ отримають нові військові аптечки згідно зі стандартами НАТО, - Супрун
Склад аптечок, який формували, враховує міжнародні стандарти військової медицини та сучасний бойовий досвід України.
"Ми довго цього прагнули, нарешті це сталось! Українська армія поступово переходить на міжнародні військові стандарти. Наша команда вдячна міністру Степан Полторак та команді військово-медичного департаменту Міністерство оборони України за підтримку та спільне бачення збереження життя та здоров'я тисячам українських воїнів! Ми не лише єдиний Уряд, ми єдиний народ! Ми об'єднуємось у боротьбі проти ворога. Єдність робить нас міцнішими! А міцнішими, значить ближчими до перемоги,яка неодмінно буде", - написала на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.
Нагадаємо, що начальник медичної служби Збройних сил України полковник медичної служби Едуард Хорошун раніше заявляв, що нові аптечки та наплічники передусім відрізняються від старих наповненням. Наприклад, кількість кровозупинних джгутів у них збільшено до двох штук.
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