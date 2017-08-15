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Зверненню Януковича щодо введення російських військ було надано статус офіційного документа ООН

Сергєєв зазначив, що звернення Януковича було поширено серед членів Ради безпеки як офіційний документ
Зверненню колишнього президента України Віктора Януковича про введення російських військ в Україну було надано статус офіційного документа Радбезу ООН.
Зверненню Януковича щодо введення російських військ було надано статус офіційного документа ООН Фото: з відкритих джерел

"Звернення Януковича було не просто зачитано і показано, що вранці цього ж дня делегація РФ надає йому офіційний статус – статус офіційного документа Ради безпеки. Така формула існує. Таким чином статус зовсім інший. Він був поширений серед членів Ради безпеки як офіційний документ", - заявив колишній постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв під час засідання суду у справі про держзраду Януковича, - інформує "112.Україна".

На засіданні Ради Безпеки ООН 3 березня 2014 р. постпред Росії Віталій Чуркін продемонстрував звернення Януковича до Путіна з проханням використовувати Збройні сили РФ в Україні. Тоді Сергєєв поширив свій лист, у якому говорилося, що "виключним повноваженням схвалювати рішення про допуск на територію України підрозділів збройних сил інших держав має Верховна Рада України", а Янукович більше не є законним президентом України.

Нагадаємо, у вівторок близько 14:10 в Оболонському районному суді Києва почався допит колишнього посла України в ООН Юрія Сергєєва. Він дає свідчення у справі про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича.
 
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