Зверненню Януковича щодо введення російських військ було надано статус офіційного документа ООН
"Звернення Януковича було не просто зачитано і показано, що вранці цього ж дня делегація РФ надає йому офіційний статус – статус офіційного документа Ради безпеки. Така формула існує. Таким чином статус зовсім інший. Він був поширений серед членів Ради безпеки як офіційний документ", - заявив колишній постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв під час засідання суду у справі про держзраду Януковича, - інформує "112.Україна".
На засіданні Ради Безпеки ООН 3 березня 2014 р. постпред Росії Віталій Чуркін продемонстрував звернення Януковича до Путіна з проханням використовувати Збройні сили РФ в Україні. Тоді Сергєєв поширив свій лист, у якому говорилося, що "виключним повноваженням схвалювати рішення про допуск на територію України підрозділів збройних сил інших держав має Верховна Рада України", а Янукович більше не є законним президентом України.
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