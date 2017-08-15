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У справі Януковича почався допит екс-посла України в ООН

Юрій Сергєєв був на засіданні Радбезу, де показували лист Януковича до Путіна
У вівторок близько 14:10 в Оболонському районному суді Києва почався допит колишнього посла України в ООН Юрія Сергєєва. Він дає свідчення у справі про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича.
У справі Януковича почався допит екс-посла України в ООН Фото: з відкритих джерел

На засіданні Ради Безпеки ООН 3 березня 2014 року представник Росії Віталій Чуркін продемонстрував копію листа Януковича до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести війська в Україну. Сергєєв представляв Україну на тому засіданні.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни. 

Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.

Колишнього президента звинувачують у зраді (ч. 1 ст. 111 КК), пособництві в сепаратизмі (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК) і пособництві у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК).

Попереднє засідання у справі Януковича відбулося 10 серпня.

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