З'явилися фото та відео суботнього обстрілу Авдіївки
Фото опублікував керівник обласної поліції і новопризначений заступник Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.
"Бойовики "ДНР" обстрілюють Авдіївку. Попадання в житлові будинки на вул. Менделєєва, 3 і 5, а також на вул. Чкалова, 28. На щастя, постраждалих немає. Місто знову без електрики", – написав він.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Нагадаємо, загалом 11 березня в зоні АТО зафіксовано 39 обстрілів позицій Збройних Сил України. Зокрема, бойовики обстріляли Авдіївку та шахту Бутівку.
Прифронтова Авдіївка в суботу, 11 березня, знову залишилася без світла в результаті бойових дій.
У Пікузах на території ОРДО в 30 метрах від патруля СММ (Спеціальної моніторингової місії) ОБСЄ розірвалися мінометні міни.
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