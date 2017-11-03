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З'явилися фото та відео суботнього обстрілу Авдіївки

Бойовики обстріляли житлові будинки
З'явилися відео обстрілів та фото наслідків сьогоднішнього обстрілу бойовиками Авдіївки.
З Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото опублікував керівник обласної поліції і новопризначений заступник Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Бойовики "ДНР" обстрілюють Авдіївку. Попадання в житлові будинки на вул. Менделєєва, 3 і 5, а також на вул. Чкалова, 28. На щастя, постраждалих немає. Місто знову без електрики", – написав він.


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin


Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Нагадаємо, загалом 11 березня в зоні АТО зафіксовано 39 обстрілів позицій Збройних Сил України. Зокрема, бойовики обстріляли Авдіївку та шахту Бутівку.

Прифронтова Авдіївка в суботу, 11 березня, знову залишилася без світла в результаті бойових дій.

У Пікузах на території ОРДО в 30 метрах від патруля СММ (Спеціальної моніторингової місії) ОБСЄ розірвалися мінометні міни.

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11 03 2017 20:50
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