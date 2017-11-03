Від початку доби жоден український військовий не загинув, тривають обстріли Авдіївки
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 11 березня 2017 року.
На Донецькому напрямку з 82 та 120 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Авдіївку та шахту Бутівку. Окрім того, по Авдіївці бив танк. З 82 мм мінометів ворог намагався поцілити по позиціях поруч Луганського.
"Достеменно відомо про влучання в житлові райони міста Авдіївки. В результаті влучання танкового снаряду зруйновано квартири в будинках по вулиці Мендєлєєва, 3 та 5, постраждалих серед цивільного населення немає.
Підрозділи Збройних Сил України знаходяться на своїх позиціях в готовності відбити можливі атаки ворога", – повідомляє штаб.
На Маріупольському напрямку зі 122 мм артилерійських установок вівся обстріл позицій поблизу Миколаївки. Танк, 120 мм міномети та БМП вели вогонь по позиціях неподалік Мар’їнки, а з мінометів різних калібрів – поруч Славного. Ворог з гранатометів та стрілецької зброї обстріляв укріплення в районі Гнутового, Павлополя, Широкиного, Водяного.
На Луганському напрямку з мінометів противник бив по силам антитерористичної операції поруч Богуславського, Новоолександрівки, Катеринівки, Попасної та Кримського.
Нагадаємо, прифронтова Авдіївка в суботу, 11 березня, знову залишилася без світла в результаті бойових дій.
У Пікузах на території ОРДО в 30 метрах від патруля СММ (Спеціальної моніторингової місії) ОБСЄ розірвалися мінометні міни.
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