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Від початку доби жоден український військовий не загинув, тривають обстріли Авдіївки

Бойовики продовжують обстріли на всіх напрямках
Загалом 11 березня в зоні АТО зафіксовано 39 обстрілів позицій Збройних Сил України. Зокрема, бойовики обстріляли Авдіївку та шахту Бутівку.
Від початку доби жоден український військовий не загинув, тривають обстріли Авдіївки Фото: uapress.info

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 11 березня 2017 року.

На Донецькому напрямку з 82 та 120 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Авдіївку та шахту Бутівку. Окрім того, по Авдіївці бив танк. З 82 мм мінометів ворог намагався поцілити по позиціях поруч Луганського. 

"Достеменно відомо про влучання в житлові райони міста Авдіївки. В результаті влучання танкового снаряду зруйновано квартири в будинках по вулиці Мендєлєєва, 3 та 5, постраждалих серед цивільного населення немає. 
Підрозділи Збройних Сил України знаходяться на своїх позиціях в готовності відбити можливі атаки ворога"повідомляє штаб.

На Маріупольському напрямку зі 122 мм артилерійських установок вівся обстріл позицій поблизу Миколаївки. Танк, 120 мм міномети та БМП вели вогонь по позиціях неподалік Мар’їнки, а з мінометів різних калібрів – поруч Славного. Ворог з гранатометів та стрілецької зброї обстріляв укріплення в районі Гнутового, Павлополя, Широкиного, Водяного.

На Луганському напрямку з мінометів противник бив по силам антитерористичної операції поруч Богуславського, Новоолександрівки, Катеринівки, Попасної та Кримського. 

Нагадаємо, прифронтова Авдіївка в суботу, 11 березня, знову залишилася без світла в результаті бойових дій.

У Пікузах на території ОРДО в 30 метрах від патруля СММ (Спеціальної моніторингової місії) ОБСЄ розірвалися мінометні міни.

 

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11 03 2017 18:40
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