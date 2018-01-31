Зйомки серіалу "Картковий будиночок" поновилися без Кевіна Спейсі

На даний момент триває робота над шостим, фінальним сезоном, який буде складатися з восьми серій

Зйомки серіалу "Картковий будиночок" поновилися без актора Кевіна Спейсі, викритого в сексуальних домаганнях

Про це повідомляє Variety.

На даний момент триває робота над шостим, фінальним сезоном, який буде складатися з восьми серій.

У серіалі знімаються Робін Райт, Майкл Келлі, Джейн Аткінсон, Патріша Кларксон.

До них також приєдналися Дайан Лейн і Грег Кіннір. Обидва актори — номінанти премії "Оскар". Подробиці про їх персонажів тримаються в секреті, але відомо, що вони зіграють сестру і брата.

Раніше представники компанії Netflix офіційно оголосили, що зйомки шостого сезону серіалу "Картковий будиночок" почнуться в 2018 році, але без актора Кевіна Спейсі.

Нагадаємо, раніше представники Netflix заявили про закриття серіалу на тлі зізнання Спейсі, який зіграв в "Картковому будиночку" головну роль, в нетрадиційній сексуальній орієнтації. Причиною камінг-ауту стали заяви актора серіалу "Стартрек" Ентоні Реппа, який звинуватив зірку в сексуальних домаганнях в 1986 році, коли йому було 14 років.