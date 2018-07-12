CУСПІЛЬСТВО ФОТОФінський фотограф Оззі Саарінен показує, якою насправді може бути казка.
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07 12 2018 16:31
Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
На його Instagram уже підписані більше 100 тисяч користувачів
Фото: instagram.com/soosseli/
Своїми фото він показує фантастичну природу Фінляндії, особливо ліси, які покривають три четверті країни, повідомляє "Українська правда".
У світлинах фотографа фінські звірі постають містичними, зворушливими, ніби вийшли у цей світ із казки.
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