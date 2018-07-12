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Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа На його Instagram уже підписані більше 100 тисяч користувачів Фінський фотограф Оззі Саарінен показує, якою насправді може бути казка.

Фото: instagram.com/soosseli/

Своїми фото він показує фантастичну природу Фінляндії, особливо ліси, які покривають три четверті країни, повідомляє "Українська правда". У світлинах фотографа фінські звірі постають містичними, зворушливими, ніби вийшли у цей світ із казки.



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