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Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році Фотографії року опублікував Artsy Visual Culture Світові події 2018 року в об'єктивах фотожурналістів.

Фото: Veronique de Viguerie/Getty Images

Смерть останнього у світі білого носорога-самця. Кенія

Фото: Ami Vitale/Nat Geo Image Collection Втеча матері з двома дітьми від сльозогінного газу. Кордон США з Мексикою Фото: Kim Kyung-Hoon/Reuters Ангела Меркель та Дональд Трамп на саміті G7

Фото: Jesco Denzel/Bundesregierung via Getty Images Спільна делегація КНДР і Південної Кореї на церемонії відкриття зимової Олімпіади 2018 Фото: Damir Sagolj/Reuters The New York Times і New York Times Magazine розповідають про голод в Ємені Фото: Lynsey Addario/Getty Images Неонацисти в Америці спалюють свастику після того, як провели мітинг у штаті Джорджія

Фото: Go Nakamura/Reuters Демонстранти у Палестині (Сектор Грузії)

Фото: Mustafa Hassona/Anadolu Agency/Getty Images Учасниці руху в Буенос-Айресі одягнули костюми з серіалу "Оповідь служниці" Фото: Alejandro Pagni/AFP/Getty Images Запуск ракети SpaceX Falcon 9 створив дивну хмару над Лос-Анджелесом

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Фото: Tasneem Alsultan/The New York Times/Redux

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