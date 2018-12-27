CУСПІЛЬСТВО ФОТОСвітові події 2018 року в об'єктивах фотожурналістів.
Ангела Меркель та Дональд Трамп на саміті G7
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27 12 2018 17:10
Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
Фотографії року опублікував Artsy Visual Culture
Фото: Veronique de Viguerie/Getty Images
Смерть останнього у світі білого носорога-самця. Кенія
Фото: Ami Vitale/Nat Geo Image Collection
Втеча матері з двома дітьми від сльозогінного газу. Кордон США з Мексикою
Фото: Kim Kyung-Hoon/Reuters
Ангела Меркель та Дональд Трамп на саміті G7
Фото: Jesco Denzel/Bundesregierung via Getty Images
Спільна делегація КНДР і Південної Кореї на церемонії відкриття зимової Олімпіади 2018
Фото: Damir Sagolj/Reuters
The New York Times і New York Times Magazine розповідають про голод в Ємені
Фото: Lynsey Addario/Getty Images
Неонацисти в Америці спалюють свастику після того, як провели мітинг у штаті Джорджія
Фото: Go Nakamura/Reuters
Демонстранти у Палестині (Сектор Грузії)
Фото: Mustafa Hassona/Anadolu Agency/Getty Images
Учасниці руху в Буенос-Айресі одягнули костюми з серіалу "Оповідь служниці"
Фото: Alejandro Pagni/AFP/Getty Images
Запуск ракети SpaceX Falcon 9 створив дивну хмару над Лос-Анджелесом
Фото: Justin Borja. Courtesy of Justin Borja
Жінкам Саудівської Аравії вперше за півстоліття дозволили водити автомобілі
Фото: Tasneem Alsultan/The New York Times/Redux
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