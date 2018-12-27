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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
27 12 2018 17:10

Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році

Фотографії року опублікував Artsy Visual Culture
Світові події 2018 року в об'єктивах фотожурналістів.
Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році Фото: Veronique de Viguerie/Getty Images

Смерть останнього у світі білого носорога-самця. Кенія


Фото: Ami Vitale/Nat Geo Image Collection

Втеча матері з двома дітьми від сльозогінного газу. Кордон США з Мексикою

Фото: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Ангела Меркель та Дональд Трамп на саміті G7

Фото: Jesco Denzel/Bundesregierung via Getty Images

Спільна делегація КНДР і Південної Кореї на церемонії відкриття зимової Олімпіади 2018

Фото: Damir Sagolj/Reuters

The New York Times і New York Times Magazine розповідають про голод в Ємені

Фото: Lynsey Addario/Getty Images

Неонацисти в Америці спалюють свастику після того, як провели мітинг у штаті Джорджія


Фото: Go Nakamura/Reuters

Демонстранти у Палестині (Сектор Грузії)


Фото: Mustafa Hassona/Anadolu Agency/Getty Images

Учасниці руху в Буенос-Айресі одягнули костюми з серіалу "Оповідь служниці"

Фото: Alejandro Pagni/AFP/Getty Images

Запуск ракети SpaceX Falcon 9 створив дивну хмару над Лос-Анджелесом


Фото: Justin Borja. Courtesy of Justin Borja

Жінкам Саудівської Аравії вперше за півстоліття дозволили водити автомобілі 


Фото: Tasneem Alsultan/The New York Times/Redux

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