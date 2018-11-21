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Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області

Нардепи кажуть, що "боролися з контрабандою" на півдні України
Четверо депутатів з команди Радикальної партії Олега Ляшка 20 листопада голосували у Верховній Раді, хоча фізично перебували в Одеській області.
Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Увагу на це звернув громадський рух "Чесно".

Під час вечірнього засідання сам Ляшко заявив, що за його дорученням Дмитро Линько, Андрій Лозовий, Ігор Мосійчук, Євген Дейдей вирушили в Одеську область зупинити "злочинну контрабанду" лісу-кругляка через місцеві порти Рені та Ізмаїла. Дейдей - член фракції "Народного фронту", але де-факто входить у команду Ляшка.

Але в той самий час картки депутатів узяли участь майже в половині голосувань за 20 листопада.

На запитання, яким чином картки відсутніх депутатів-радикалів голосували, Ляшко відповів: "Натисканням кнопки. Перестаньте тролити. Іди гуляй!".

Дейдей порадив направити інформаційний запит, а Мосійчук - "запитати в картки".

Нагадаємо, що "кнопкодавство" заборонено Конституцією України, але відповідальності за це українське законодавство не передбачає. За минулої влади неперсональне голосування було головним інструментом забезпечення достатньої кількості голосів для прийняття законопроектів. Після революції число зафіксованих випадків "кнопкодавства" зменшилося, але як таке явище не зникло.

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