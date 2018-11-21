Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
Увагу на це звернув громадський рух "Чесно".
Під час вечірнього засідання сам Ляшко заявив, що за його дорученням Дмитро Линько, Андрій Лозовий, Ігор Мосійчук, Євген Дейдей вирушили в Одеську область зупинити "злочинну контрабанду" лісу-кругляка через місцеві порти Рені та Ізмаїла. Дейдей - член фракції "Народного фронту", але де-факто входить у команду Ляшка.
Але в той самий час картки депутатів узяли участь майже в половині голосувань за 20 листопада.
На запитання, яким чином картки відсутніх депутатів-радикалів голосували, Ляшко відповів: "Натисканням кнопки. Перестаньте тролити. Іди гуляй!".
Дейдей порадив направити інформаційний запит, а Мосійчук - "запитати в картки".
Нагадаємо, що "кнопкодавство" заборонено Конституцією України, але відповідальності за це українське законодавство не передбачає. За минулої влади неперсональне голосування було головним інструментом забезпечення достатньої кількості голосів для прийняття законопроектів. Після революції число зафіксованих випадків "кнопкодавства" зменшилося, але як таке явище не зникло.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ФОТО В The Associated Press показали як виховують дітей у літньому таборі націоналістів зі "Сокола"
- ФОТО У Чехії відсвяткували 100-річчя державності масштабним військовим парадом, - ФОТО
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір