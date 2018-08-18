На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО

Співробітники військової контррозвідки СБУ зі складу Об'єднаних сил у взаємодії з працівниками Бахмутського відділу Нацполіції викрили і затримали учасника незаконного збройного формування "ДНР", якому на момент скоєння злочину було 15 років.

"Силовики встановили, що юнак з Донецької області в 2014 році, під впливом проросійської пропаганди і обіцянок отримання матеріальної вигоди, добровільно приєднався до НЗФ "ДНР". Озброєний автоматом старшокласник ніс службу на блокпосту і патрулював вулиці міста Часів Яр. Виявлених патріотично налаштованих громадян, як "порушників комендантської години" введеної бойовиками, вони доставляли в місцевий штаб "ДНР"", - повідомили у штабі ООС.

З початком визволення українськими військами міст від членів проросійських бандформувань, неповнолітній юнак терміново покинув лави бойовиків і вирішив на деякий час покинути місто.

Затримання відбулося у серпні.

Стосовно зазначеного громадянина України відкрито кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Санкція статті передбачає від двох до 15 років позбавлення волі.

Зараз затриманий співпрацює зі слідством.