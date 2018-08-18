Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО

На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО

Його затримали співробітники контррозвідки СБУ
Співробітники військової контррозвідки СБУ зі складу Об'єднаних сил у взаємодії з працівниками Бахмутського відділу Нацполіції викрили і затримали учасника незаконного збройного формування "ДНР", якому на момент скоєння злочину було 15 років.
На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО Фото: e-news.su

"Силовики встановили, що юнак з Донецької області в 2014 році, під впливом проросійської пропаганди і обіцянок отримання матеріальної вигоди, добровільно приєднався до НЗФ "ДНР". Озброєний автоматом старшокласник ніс службу на блокпосту і патрулював вулиці міста Часів Яр. Виявлених патріотично налаштованих громадян, як "порушників комендантської години" введеної бойовиками, вони доставляли в місцевий штаб "ДНР"", - повідомили у штабі ООС.

З початком визволення українськими військами міст від членів проросійських бандформувань, неповнолітній юнак терміново покинув лави бойовиків і вирішив на деякий час покинути місто.

Затримання відбулося у серпні.

Стосовно зазначеного громадянина України відкрито кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Санкція статті передбачає від двох до 15 років позбавлення волі.

Зараз затриманий співпрацює зі слідством.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2018 18:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.