Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування

Основою рішення суду стала скарга журналістів на істотні порушення в партійному звіті політичної сили

Печерський суд зобов'язав Генпрокуратуру розслідувати недостовірні дані у фінансовому звіті ВО "Батьківщина".

Печерський суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру порушити справу проти ВО "Батьківщина", через встановлені журналістами-розслідувачами неточностей у фінансовому звіті партії Юлії Тимошенко, повідомляє bihus.info.

Провадження відкрито за фактом дій посадових осіб партії - "внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивої інформації, а також складання і видача завідомо недостовірних документів".

Як повідомляють журналісти-розслідувачі, в партійних фінансах виявлені невідповідності між звітами і реальними внесками від донорів політичної сили, в тому числі пенсіонерів.

Нагадаємо, що за інформацією журналістів "Наші гроші", одна з компаній, які фігурують у підозрі щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка, оплачувала рахунки лобістів Юлії Тимошенко.