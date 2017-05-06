Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
Печерський суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру порушити справу проти ВО "Батьківщина", через встановлені журналістами-розслідувачами неточностей у фінансовому звіті партії Юлії Тимошенко, повідомляє bihus.info.
Провадження відкрито за фактом дій посадових осіб партії - "внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивої інформації, а також складання і видача завідомо недостовірних документів".
Як повідомляють журналісти-розслідувачі, в партійних фінансах виявлені невідповідності між звітами і реальними внесками від донорів політичної сили, в тому числі пенсіонерів.
Нагадаємо, що за інформацією журналістів "Наші гроші", одна з компаній, які фігурують у підозрі щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка, оплачувала рахунки лобістів Юлії Тимошенко.
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