У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО

Компанія використала дані державного перепису населення і фотографії зі супутників, а також власну нейронну мережу для розпізнавання зображень. Завдяки цьому, вона здатна визначити місце розташування кожної побудованої людиною споруди з точністю до п'яти метрів

У спробах знайти кращий спосіб забезпечити доступом до Інтернету увесь світ компанія Facebook створила неймовірно детальну карту, на якій показано, де знаходяться жителі 23 країн планети.

Для складання карт перших 20 країн було оброблено 350 терабайт фотографій з площі 21,6 млн км². Нейронні системи запустили одночасно на тисячах серверах. Вони просканували 14,6 млрд супутникових знімків - і знайшли всі людські будівлі.

Facebook намагається відшукати найбільш ефективний спосіб дати Інтернет жителям тих місць, в яких його, або немає зовсім, або його якість залишає бажати кращого. Компанія з'ясувала, що найбільш корисні в цьому плані дрони та супутники.

"Ми намагаємося підключити людей зі стратосфери і з космосу", - заявила Дженна Льюїс (Janna Lewis), керівник Facebook зі стратегічного інноваційного партнерства в коментарі для CNBC.

З більш ніж 500 американських супутників, що обертаються навколо Землі, близько половини були запущені в комерційних цілях. Завдяки таким компаніям, як SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic і Virgin Orbit вартість запуску вдалося звести до мінімуму. Завдяки цьому ідея космічного Інтернету стає цілком досяжною.

"Супутники нам дуже цікаві, - додала Льюїс. - Наші дані показали, що найкращий спосіб поєднати міста - це Інтернет в небі".

Ще в минулому році у Facebook поділилися деякими результатами дослідження на цю тему. Компанія з'ясувала, що 99% населення 23 країн світу живуть в межах 63 км від найближчих міст.

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"Отже, якщо ми зможемо створити комунікаційні технології, здатні працювати на відстані 63 км з досить високими швидкостями передачі даних, то ми зможемо підключити до Мережі 99% населення цих 23 країн", - написав науковий співробітник дослідницького підрозділу Connectivity Lab Тобіас Тіке (Tobias Tiecke).

Для свого майбутнього проекту доступу до інтернету через супутники і безпілотники Facebook запрошує на роботу інженерів з аерокосмічної техніки. Вакансії відкриті, так що українські фахівці теж можуть знайти застосування своїм знанням.



Facebook has mapped the entire human population of earth as it prepares to build an internet in space from CNBC.

Нагадаємо, що в червні 2017 року кількість користувачів українського Facebook перетнула позначку у 10 мільйонів. Насамперед, внаслідок блокувань російських сайтів, в тому числі - соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники", які довгий час були в топі популярних сайтів uaнету.