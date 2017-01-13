Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
"Унікальною, невідомою у всьому світі технологією латання дір поділилися харківські комунальники, – вони готують водіям подарунок до Старого Нового року", – йдеться в сюжеті "ДжеДАІ" від 12 січня.
Аварійний ямковий ремонт проводиться на замовлення Служби автомобільних доріг у Харківській області підрядним підприємством ДП «Харківський облавтодор», повідомляє прес-служба САД у Харківській області. Ремонт відбувається на відрізку дороги Київ-Харків-Довжанський уже впродовж двох днів. Комунальники кладуть асфальт, чистять автопавільйони.
Як писав iPress.ua, Мінінфраструктури України створило онлайн-карту ремонту українських доріг, де можна побачити, які дороги зараз ремонтуються.
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