Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО

Харківські дорожники продовжують усувати недоліки дорожнього покриття, не зважаючи навіть на мороз -10 та сніг.

"Унікальною, невідомою у всьому світі технологією латання дір поділилися харківські комунальники, – вони готують водіям подарунок до Старого Нового року", – йдеться в сюжеті "ДжеДАІ" від 12 січня.

Аварійний ямковий ремонт проводиться на замовлення Служби автомобільних доріг у Харківській області підрядним підприємством ДП «Харківський облавтодор», повідомляє прес-служба САД у Харківській області. Ремонт відбувається на відрізку дороги Київ-Харків-Довжанський уже впродовж двох днів. Комунальники кладуть асфальт, чистять автопавільйони.

Як писав iPress.ua, Мінінфраструктури України створило онлайн-карту ремонту українських доріг, де можна побачити, які дороги зараз ремонтуються.