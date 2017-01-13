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Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО

Працівників харківських комунальних служб не лякає ані сніг, ані сильний мороз
Харківські дорожники продовжують усувати недоліки дорожнього покриття, не зважаючи навіть на мороз -10 та сніг.
Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО Фото: new.kh.ukravtodor.gov.ua

"Унікальною, невідомою у всьому світі технологією латання дір поділилися харківські комунальники,  вони готують водіям подарунок до Старого Нового року",  йдеться в сюжеті "ДжеДАІ" від 12 січня.

Аварійний ямковий ремонт проводиться на замовлення Служби автомобільних доріг у  Харківській області підрядним підприємством ДП «Харківський облавтодор», повідомляє прес-служба САД у Харківській області. Ремонт відбувається на відрізку дороги Київ-Харків-Довжанський уже впродовж двох днів. Комунальники кладуть асфальт, чистять автопавільйони.

Як писав iPress.ua, Мінінфраструктури України створило онлайн-карту ремонту українських доріг, де можна побачити, які дороги зараз ремонтуються.

 

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13 01 2017 15:34
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