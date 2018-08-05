З чим Україна їде на Каннський фестиваль?

Cтрічку "Донбас" створено в ко-продукції Німеччини, України, Франції та Нідерландів. Знімання проходили в Кривому Розі. За словами режисера, фільм складається з декількох епізодів, заснованих на реальних подіях.

Новий фільм українського режисера Сергія Лозниці "Донбас" відкриватиме другу за значенням програму "Un Certain Regard ("Особливий погляд"). Режисер уже вчетверте бере участь у Каннському фестивалі. Його робота "Щастя моє" став першим українським фільмом в основному конкурсі. У 2014 році поза конкурсом показали його фільм "Майдан". Минулого року також в основному конкурсі взяв участь фільм Лозниці "Лагідна".



Фото: з відкритих джерел

"Для мене дуже важливо звернути увагу творців та політиків на проблему Донбасу. Наскільки я можу судити, це головна проблема нашого часу. Мова йде не про один регіон, країну або політичну систему; а про людство і цивілізації в цілому. Про кожного з нас – сьогодні", – зазначив режисер.



Фото: з відкритих джерел, кадр з фільму "Донбас"

"Професійна програма"

Українська режисерка Марися Нікітюк вже не вперше представляє свої роботи на міжнародних фестивалях. Прем'єра дебютного фільму Марисі Нікітюк "Коли падають дерева" відбулася на конкурсній програмі "Панорама" Берлінського міжнародного кінофестивалю в ­Німеччині. 2016-го на Каннському фестивалі проект картини отримав нагороду ім. Кшиштофа Кесльовського за найкращий сценарій із Центральної та Східної Європи.

Під час програми "La Fabrique des Cinémas du Monde"("Професійна програма"), в якій візьме участь фільм Нікітюк, проводять роботу з професійними консультантами, низку зустрічей з представниками провідних фондів, копродакшн-маркетів та форумів, повідомляє "Держкіно".

Картину "Серафима" зняли за мотивами однойменного роману Олеся Ульяненка. За сюжетом, дівчина Серафима живе у приморському містечку і знається на травах та отрутах. Захищаючи себе, Серафима отруює свого друга і тікає з міста, відправляючись на пошуки своєї давно зниклої матері. Хвороблива жага любові перетворює Серафиму на монстра і серійну вбивцю, та відкриває правду про її справжню сутність.

Фото: kristifilms.com

Дорослу Серафиму зіграє тернопільська акторка 19-річна Марія Стопник



Фото: з відкртих джерел, кадр з фільму "Серафима"

"Тиждень критики"

Художній фільм "Жінка на війні" режисера Бенедикта Ерлінґсона, створений у ко-продукції Франції, Ісландії та України, за підтримки Державного агентства України з питань кіно, відібрано до конкурсної програми "Semaine de la Critique" ("Тиждень критики").Він відбувається паралельно з Каннським фестивалем. Стрічка є другою роботою ісландського режисера. Фільмування тривало 8 тижнів в Ісландії та Україні. Бюджет фільму ₴76 млн, участь Держкіно України - ₴10 млн.

У фільмі порушено тему деградації навколишнього середовища, що передає боротьбу жінки, яка сама, на противагу всьому суспільству, вирішує взяти на себе місію із захисту природи та збереження височин Ісландії. Головна героїня Халла – незалежна жінка, диригентка хору, близько п’ятдесяти років Однак, за лаштунками тихої рутини вона веде подвійне життя пристрасної екологічної активістки.



Фото: з відкритих джерел, кадр з фільму "Жінка на війні"

Серед українських акторів – Олена Лавренюк та Маргарита Хильська. У фільмі також знімалися відомі виконавиці українських народних пісень – Ірина Данилейко, Галина Гончаренко, Сусанна Карпенко.



Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, що сьогодні у Франції стартує 71-й Канський фестиваль.