Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати "повільний контрнаступ" – майор Роберт Г. Роуз

Майор Роберт Г. Роуз, офіцер армії США з оперативних питань, який має досвід проведення навчань у Форті Ірвінг (тренувальний центр для бригадних тактичних навчань) і брав участь війни в Афганістані, переконує на сторінках War on the Rocks: українські Збройні сили краще розуміють контекст контрнаступу та методи його організації. Для підтвердження цієї тези автор наводить багато історичних аналогій і фактів. Окрім того, він вважає, що американська армія не була б зараз готова до прориву глибокої еластичної оборони, оскільки ніколи не тренувалася для цього і давно не проводила навчань загальновійськового бою на рівні великих з’єднань. Обґрунтовуючи свою думку, він аналізує, як за різних часів і умов у найкривавіших війнах використовувалося "мистецтво маневру", та пояснює, чому будь-яка військова наука почасти тьмяніє перед реальними викликами на полі бою.

Серед виноградників, засіяних вибухівкою в Жарі, Кандагар, не було жодної можливості для маневру. До 2012 року таліби встановили в цьому районі стільки саморобних вибухових пристроїв, що будь-яка спроба провести бойові дії, яких навчала армія США, щоб придушити ворога і маневрувати, була самогубством. Таліби були новаторами. Вони знали, що коли влаштують нам засідку, ми шукатимемо укриття, а потім спробуємо маневрувати. Тому таліби встановили саморобну вибухівку вздовж стін, берм і на будь-якій ділянці місцевості в пласкій заплаві річки Аргандаб, яку ми могли б використати для укриття. Коли нас обстрілювали, найкращою реакцією було не шукати укриття, а просто залягти і відкрити вогонь у відповідь. Це йшло врозріз з усією нашою підготовкою, але це був правильний підхід у контексті боїв у Жарі.

Сьогодні, в набагато більшому масштабі, українські військові зіткнулися з ворогом, який перешкоджає маневру. Як наслідок, українська армія застосовує тактику виснаження, яка відповідає контексту її боротьби. Американські урядові джерела, які анонімно спілкувалися зі ЗМІ, не оцінили важливість нинішньої ситуації в Україні. Вони критикують українську армію за те, що вона не проводить "маневри з використанням загальновійськових сил". Один з наративів полягає в тому, що певна форма американських навчань, з трохи більшою синхронізацією і повітряною підтримкою, могла б прорватися через мінні поля і вибити російських вояків з їхніх окопів.

Армія США проводить тренування "маневрів з використанням різних видів зброї" як нібито секретний соус своєї доблесті. Але загальновійськовий маневр – це втішне кліше. Воно змішує два поняття, які хоч і пов'язані між собою, але не обов'язково випливають одне з одного. "Комбіновані збройні сили" просто означають, що сума різних можливостей є більшою, ніж їхніх окремих частин.

Окремі види озброєнь, що використовуються разом, прикривають вразливі місця інших. Це не нова ідея. Тутмос III поєднав колісниці, піхоту і лучників у битві при Мегіддо в 1457 році до нашої ери. Усі ефективні армії застосовують комбіновані війська з урахуванням контексту, який визначає конкретне поєднання відповідних сил і засобів. Більше того, загальновійськові сили асоціюються не лише з маневром. Вони корисні як для маневру, так і для виснаження.

Розуміння маневру на противагу виснаженню

"Маневр" – це новий термін для старої концепції. Ідея полягає в тому, щоб досягти перемоги, порушивши згуртованість опонента. У 331 році до н.е. в битві при Гавгамелах Александр Македонський продемонстрував маневрений підхід: він створив пролом у перській лінії і атакував царя Дарія III, змусивши його тікати і порушивши командну структуру перської армії.

Хоча маневр часто плутають із простим рухом, перший слід визначати за його передбачуваним впливом на ворога. У 1989 році в доктринальній публікації 1 "Ведення бойових дій" Корпусу морської піхоти було надано найбільш стисле визначення маневреної війни: "Філософія ведення бойових дій, яка прагне зруйнувати згуртованість противника за допомогою серії швидких, жорстоких і несподіваних дій, що створюють неспокійну ситуацію, яка швидко погіршується, і з якою він не може впоратись". В ідеальній формі маневр неодноразово переграє противника і використовує його вразливі місця доти, доки сили противника не опиняться в такому хаосі, що перестануть чинити ефективний опір.

Маневр і виснаження знаходяться на протилежних кінцях шкали. Будь-який бій включає в себе поєднання цих двох типів. Виснаження спрямоване на матеріальне ослаблення противника шляхом ефективного і синхронізованого використання бойової потужності, що призводить до сприятливого співвідношення втрат. Виснаження зосереджується на кумулятивному знищенні та забезпечує оперативну простоту, відносну передбачуваність і мінімізацію вразливостей.

Обидва підходи мають своє місце в конфлікті. Радянський теоретик Георгій Іссерсон визнавав, що сучасні конфлікти, як правило, починаються з періоду руху, який забезпечується відкритими флангами і прогалинами для маневру. Кожна велика війна у 20-му і 21-му століттях починалася з періоду руху, оскільки агресор використовував стратегічну несподіванку, щоб атакувати того, хто обороняється, до того, як той встиг повністю мобілізуватися і створити безперервний фронт. Якщо одна сторона не зазнає поразки на початковій фазі війни, війни мають тенденцію до окостеніння, оскільки обидві сторони мобілізують достатньо сил для створення глибокого і безперервного фронту. Сучасні коментатори повинні визнати проникливість Іссерсона при обговоренні маневру.

Німецькі перемоги на початку Другої світової війни, які часто розглядаються як втілення маневру, стали можливими завдяки конкретним обставинам. У Польщі перемозі Німеччини значною мірою сприяла неповна мобілізація польської армії та її вразливе передове розташування. У Франції німецька армія скористалася прогалинами на флангах французької армії, оскільки основна частина французьких сил була перекинута на посилення позицій у Бельгії. У 1941 році Радянський Союз перекинув свої війська у вразливе місце. Це дозволило німецьким військовим знову досягти вражаючих успіхів. Але до 1943 року Радянський Союз повністю мобілізував своє населення і застосував ефективні методи оборони. Це призвело до того, що німецькі танки у спробах прорватися борсалися в густих мінних полях під час Курської битви.

Якщо на початку війни контекст для Німеччини робив маневр доцільним, то пізніше контекст для Сполучених Штатів сприяв тактиці виснаження сил. Генерал Дуайт Ейзенхауер застосовував підхід широкого фронту в Західній Європі, який синхронізував матеріальні переваги Америки, щоб надійно розгромити Німеччину і водночас звести до мінімуму вразливі місця, які могли б використати німецькі військові.

Востаннє Сполучені Штати стикалися з безперервною глибокою обороною під час Корейської війни 1951-1953 років. Після того, як початкова війна руху закінчилася і Китай та ООН мали достатню щільність військ для формування безперервного фронту, американські військові застосували підхід, заснований на виснаженні сил. У зв'язку з цим Сполучені Штати не прагнули до маневру, навіть маючи домінування в повітрі і командирів, які мали досвід застосування загальновійськових сил у Другій світовій війні.

Армія США не готується до таких умов

Коментатори війни в Україні намагаються надати Організації Північноатлантичного договору і, зокрема, американській підготовці центральне місце в успіху України. Це забезпечує заспокійливу історію про американську військову перевагу. Хоча навчання на системах озброєння і бойові навчання, безсумнівно, довели свою цінність, незрозуміло, що саме Сполучені Штати запропонували Україні в розумінні загрози, з якою вона бореться з 2014 року.

Українські військові ведуть контрнаступ, застосовуючи відповідний підхід до виснаження сил. Україна має справу з ворогом, який створив суцільну глибоко ешелоновану оборону. росія витратила місяці на розкидання мінних полів, риття окопів та встановлення загороджень. російські військові можуть масовано обстрілювати артилерією будь-які сили, що намагаються прорвати мінні поля, і мають резерви, підготовлені для контратаки будь-якого прориву. Цілком можливо, що надто оптимістично налаштовані західні радники занадто сильно підштовхнули Україну до того, щоб на початку контрнаступу зробити ставку на механізований прорив російської оборони. Під час цього наступу українські військові втратили приблизно 20% техніки, наданої Заходом.

Армія США не тренується для такого типу бою на виснаження. Будь-який коментатор, який вважає, що Україна зазнає поразки через недостатню підготовку Заходу до "комбінованих маневрів", повинен поспостерігати за ротацією американської бригади в навчальному центрі бойової підготовки.

Будь-який з недоліків, виявлених в українській атаці – наприклад, неправильний вибір часу для придушення артилерійського вогню або транспортні засоби, які не визначили розчищену смугу через мінне поле – я особисто спостерігав майже в кожній американській бригаді, яка тренувалася протягом 30 ротацій, в яких я брав участь у Національному навчальному центрі та Об'єднаному навчальному центрі бойової готовності. Хоча центри бойової підготовки надають цим бригадам чудову підготовку, вони не відтворюють набір проблем, з якими стикається українська армія (і не повинні відтворювати; вони повинні відтворювати контекст, в якому американські військові очікують воювати).

Востаннє армія США проводила навчання дивізії з усіма підлеглими їй підрозділами в рамках навчань "сила на силу" під час вторгнення до Іраку в 2003 році. Протягом останніх кількох років керівництво командування Сухопутних військ ЗС США надає пріоритет тренуванням на рівні роти і нижче. Рідкісний випадок, коли бригади армії США тренуються як єдине ціле, – це коли вони розгортаються в центрі бойової підготовки, що відбувається приблизно раз на 18 місяців. Під час цих навчань бригади стикаються з посиленим батальйоном супротивника, який лише умовно є частиною більш масштабного сценарію.

У ході навчань сили противника не зв'язані в суцільну оборону в глибину. Вони розосереджені і надають атакуючим силам можливість оточити або обійти їх. Противник не застосовує мінно-вибухові загородження, близькі до тієї щільності, з якою стикаються українські військові, не підтягує артилерію з вирішальним ефектом (непродуктивно знищувати батальйон після кількох хвилин тренувальної атаки, коли він витратив мільйони, щоб приїхати на навчання), і не залучає резерви оперативного рівня для контратак.

Тим часом, працюючи з сухопутними військами, ВПС США зосереджуються на глибокій боротьбі на рівні корпусів проти пріоритетних цілей. Деякі коментатори вважають, що американська авіація могла б зачищати ворогів з їхніх окопів, але ВПС відійшли від безпосередньої повітряної підтримки і не залучаються до таких завдань під час навчань армії, що імітують бойові дії. Крім того, армія централізує артилерію в дивізіях, щоб зосередитися на глибоких боях. Тому незрозуміло, як Сполучені Штати забезпечать масований, тривалий і швидкий вогонь під час атаки на широкомасштабну траншейну систему, щоб досягти прориву.

У рамках цього підходу, заснованого на виснаженні, українські військові застосовують ефективні комбіновані озброєння на рівні невеликих підрозділів, чого не спостерігається в американських військах. Спираючись на симуляції, яким бракує контексту і тертя війни, армія США рухається до централізації ресурсів у спосіб, подібний до методичного ведення бою у Франції 1930-х років.

Такий підхід і надалі сповільнюватиме прийняття рішень і оперативний темп. Коли ситуація на фронті змінюватиметься, солдатам доведеться чекати на тривалі процеси планування в штабах, віддалених від бою, щоб прийняти рішення. Вони втрачають дорогоцінні хвилини і ризикують бути перевантаженими, коли вимагають виконання вогневого завдання, яке передається від батальйону, бригади, дивізії, потім назад до штабу дивізійної артилерії, польового артилерійського батальйону і, нарешті, до вогневої батареї.

Тим часом українські військові досягли вражаючого рівня децентралізації: безпілотні літальні апарати прив'язані до взводних операцій, а артилерія працює на вимогу за допомогою додатку на кшталт Uber. Український підхід є набагато швидшою і гнучкішою формою ведення війни, ніж централізовані робочі групи з визначення цілей і 72-годинні накази про повітряні завдання, які є рушійною силою американських операцій.

Ще одна критика полягала в тому, що "Україна не змогла опанувати комбіновану війну в широких масштабах". Замість того, щоб намагатися здійснити єдиний масований прорив, вони атакують по трьох осях розрізненими атаками. Радянські міжвоєнні теоретики, такі як Олександр Свєчін і Володимир Тріандафіллов, глибоко досліджували труднощі подолання суцільної оборони.

Вони визнавали цінність декількох осей атаки, щоб не дати ворогу зосередити свої оперативні резерви для одного прориву. І виділили наступ Брусилова в 1916 році як приклад наступу широким фронтом з кількома проривами, які розгромили австро-угорські резерви. Україна намагається застосувати подібний підхід, який є ще більш доречним з огляду на сучасну загрозу російських безпілотних літальних апаратів, що забезпечують спостереження для концентрованого артилерійського вогню по будь-якому скупченню українських військ.

Укусити й утримати

Щоб протистояти цим загрозам, Україна проводить атаки невеликими групами піхоти за підтримки танків і артилерії в рамках комбінованого підходу. Цей метод схожий на синхронізовані обмежені атаки австралійського генерала Джона Монаша в 1918 році. Фельдмаршал Бернард Монтгомері пізніше сказав: "Я б назвав сера Джона Монаша найкращим генералом на західному фронті в Європі". Монаш цінував життя своїх солдатів і проводив добре синхронізовані, обмежені атаки з меншими втратами порівняно з попередніми наступальними операціями. Він хотів уникнути "неефективності" попередніх перемог.

До 1918 року союзники визнали: контекст війни означав, що масований "великий натиск", як це було зроблено на Соммі, не створить прориву проти ворога, який обороняється в глибині з великими оперативними резервами. У 1917 році німецькі військові розробили ефективну, еластичну оборону, яка могла поглинути спроби прориву. Еластична оборона німецьких військових передбачала розміщення меншої кількості військ на перших лініях окопів, що зводило до мінімуму втрати від артилерійських обстрілів.

Війська були розміщені в послідовних лініях окопів для контратаки на флангах вразливих військ союзників після того, як атакуючі досягли кульмінації, витіснивши їх за межі досяжності артилерії і тилового забезпечення. Сьогодні в Україні російські військові дотримуються принципів еластичної оборони Німеччини.

У відповідь британські армійці розробили підхід "кусати і тримати", який Монаш удосконалив. Цей підхід поставив еластичну оборону Німеччини перед дилемою. Британські атаки не намагалися використати початкові успіхи, а натомість перейшли до оборони і відбили очікувані контратаки Німеччини.

Тактика "кусати і тримати" використовувала перевагу слабко захищених передових ліній окопів німецьких військових і не ризикувала досягти кульмінації. Німецькі вояки могли або відмовитися від еластичного підходу, або поступово програти у війні на виснаження.

Замість союзників саме німецька армія спробувала здійснити вирішальний прорив у весняному наступі 1918 року. Вона зосередила сили, перекинуті зі Східного фронту після того, як росія вийшла з війни. Німці використовували штурмовиків, навчених тактиці швидкого проникнення, яка раніше призвела до односторонніх перемог у битвах під Ригою на Балтиці та Капоретто в Італії.

Німецький наступ, без сумніву, виглядав саме так, як багато коментаторів сподівалися, що Україна спробує зробити. Але Еріх фон Людендорф розпочав його в акті відчаю. Він не розумів, що вирішальна битва на знищення була неможливою в умовах Західного фронту. І не мав таких же можливостей, як розвалена російська армія в постреволюційній кризі або хитка італійська армія, що чіплялася за гірські схили. Хоча німецькі військові мали певний початковий успіх, використовуючи вразливий шов між британською та французькою арміями, наступ знекровив і виснажив їхню армію, оскільки союзники підтягнули свої резерви. Наступ зламав німецьку армію та її надії на перемогу.

Мати смирення в собі та віру в Україну

Американські військові не повинні підштовхувати українських колег до ведення війни з високим ступенем ризику в надії на ефектну перемогу. Ганс Дельбрюк пояснив, що Людендорф намагався вести війну на знищення, яка оберталася навколо однієї, вирішальної перемоги, не визнаючи, що стратегічний контекст Першої світової війни принципово відрізнявся від воєн 19-го століття.

Дельбрюк протиставив стратегію знищення стратегії виснаження, яка мала на меті поступово виснажити ворога на військовому, політичному та економічному фронтах, доки продовження війни не стане недоцільним. У нинішніх умовах Україна, за підтримки всіх країн, які виступають проти імперських загарбницьких воєн, повинна дотримуватися оперативного підходу на виснаження як частини ширшої стратегії виснаження.

Дехто може побоюватися, що така теорія перемоги грає на руку російській військовій стратегії, але ідеальної альтернативи не існує. Передчасне проведення маневру лише дозволить росії відволікти українські сили. Україні потрібно буде знищувати російську артилерію і завдавати втрат, які знекровлюватимуть російські резерви зі швидкістю, що випереджатиме здатність росії поповнювати ці втрати.

Це буде повільна і виснажлива боротьба з постійною конкурентною адаптацією. Можливо, вона не принесе вражаючих перемог, які б сподобалися соціальним мережам. Вінстон Черчилль сказав про перемогу над кампанією знищення німецьких підводних човнів у Північній Атлантиці: "Вона не набула форми яскравих битв і блискучих досягнень, вона проявила себе через статистику, діаграми і криві, невідомі для нації, незрозумілі для громадськості".

Певного моменту в російській лінії оборони можуть з'явитися вразливі місця, які подарують Україні можливість для ефектних перемог. Така можливість раніше виникла з Харківською наступальною операцією 2022 року. Так само у 1918 році союзники нарешті змогли провести успішну масовану атаку під час Стоденного наступу, коли німецька армія почала розвалюватися. Будь-яка спроба виконати широкомасштабний маневр до цього часу була б самогубством.

Важко передати контекст, в якому воює Україна. У західному Кандагарі мені не доводилося мати справу з потрійними мінами Т-62, призначеними для того, щоб підірвати будь-яку машину, що прорветься. Але я досі пам'ятаю дивне відчуття свободи пересування, яке я пережив, коли наступного дня після повернення з Афганістану вийшов на прогулянку серед вічнозелених дерев Вашингтона. Можливість ступити крок без того, щоб за мною пильно стежили два міношукачі, здавалася сюрреалістичною розкішшю. Україна не має такої розкоші, як маневрування. Вона повинна вести негламурну боротьбу на виснаження, і ми повинні бути готові підтримувати її, поки вона не виснажить російських окупантів. А Сполученим Штатам не слід забувати, наскільки невдало закінчилася їхня остання спроба переробити армію за своїм образом і подобою.

Про автора

Майор Роберт Г. Роуз, армія США, є офіцером з оперативних питань 3-ого ескадрону 4-ї бригади сприяння силам безпеки. Раніше він служив у Національному навчальному центрі та Об'єднаному навчальному центрі бойової готовності. Ескадрон був розгорнутий в Афганістані в якості фінансового планувальника J35 в операції "Вартовий свободи" та у складі 5-го батальйону 20-го піхотного полку в операції "Непохитна свобода". Роуз отримав ступінь бакалавра у Військовій академії США, а також закінчив аспірантуру в Гарвардському університеті та, як стипендіат Фонду Гейтса, в Кембриджському університеті.

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