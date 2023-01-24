Хто виграє війну за Тайвань? Сі Цзіньпіню варто поцікавитися, наскільки достовірні повідомлення про доблесть армії путіна до нього доходять – Wall Street Journal

Американські видання продовжують аналізувати звіт про ігри-симуляції з метою виявлення слабких місць у стратегії стримування США, проведені аналітичним Центром стратегічних і міжнародних досліджень. Цього разу впливове видання Wall Street Journal опублікувало свої коментарі до звіту, де переймається тим, чи зможе американський президент у своєму поважному віці сконцентруватися на проблемі війни за Тайвань; радить, що треба терміново закупити армії; а також саркастично коментує можливості Китаю.

Wall Street Journal нагадує, що військові ігри-симуляції виявили слабкі місця в американській стратегії стримування. Проте має і хороші новини: китайські військові не зможуть легко захопити Тайвань. Це суть заголовків про нещодавню військову гру-симуляцію від вашингтонського аналітичного центру.

Першим про цю гру написало розлогий матеріал CNN: Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока

Деталі 160-сторінкового звіту свідчать: навіть якщо битва за Тайвань і виявилася б переможною, це було б катастрофою. Але на думку WSJ, США і досі не дуже прагнуть запобігти цьому.

Як відомо, Центр стратегічних і міжнародних досліджень вирішив перевірити: що станеться, коли Китай висадить десант на Тайвань. Аналітики розіграли цю військову гру 24 рази, і у більшості випадків Сполучені Штати відбили вторгнення. Тайвань залишився автономною демократією, але острів спустошили б і лишили б без елементарних ресурсів, як-от електрика.

Військові ігри – це всього-на-всього моделювання і припущення, але є чотири передумови для перемоги, та жодна з них не гарантована, зазначає видання.

Серед передумов для успішного відбиття атаки на острів такі:

Тайванці повинні боротися. Острів збільшив витрати на оборону, але мобілізація і боєготовність слабкі. Необхідно заздалегідь розмістити озброєння на острові. США не можуть постачати зброю через кордони після того, як почнеться війна, як у випадку з Україною. Поставки американської зброї до Тайваню зараз значно відстають від реальних потреб. США повинні мати можливість спиратися на свої бази в Японії. Американським винищувачам не вистачає дальності польоту, необхідні зовнішні острови Японії – ще одна причина, чому Токіо є найважливішим тихоокеанським союзником Америки. США повинні бути готові швидко і масовано атакувати китайський флот далекобійною зброєю.

"Ціна була б величезною – кров американських моряків і льотчиків", – переконує WSJ. Всього за три тижні, США зазнали б "приблизно половину втрат, як за 20 років війни в Іраку і Афганістані. Командирам доведеться йти вперед, незважаючи на високий рівень втрат, небачений досі".

З часів Другої світової війни американська громадськість не має досвіду втрати кораблів (два авіаносці ВМС США з екіпажем у 5 000 осіб серйозно пошкоджені або втрачені за більшістю сценаріїв гри). Втрати людей і техніки більшають, пропорційно зволіканню Сполучених Штатів, а це попередження про ціну політичної нерішучості під час кризи. Wall Street Journal також задається питанням, чи вистачить у 80-річного американського президента витримки і концентрації, щоб впоратися з купою складних рішень, які на нього зваляться.

Видання зазначає, що зброя, яка може допомогти перемогти швидше – доступна, але США повільно рухаються щодо її придбання в достатній кількості. У військовій грі американські ударні підводні човни "сіяли хаос" на китайському флоті. Зараз ВМС США мають флот із близько 50 ударних підводних човнів, а їхня мета – 66, але план кораблебудування не покриє потребу збільшення кількості човнів до 60 до 2045 року. "Конгрес хоче купувати три корпуси на рік, але американська промислова база забезпечує близько 1,2", – пише газета.

Ще один козир у війні: протикорабельна зброя великої дальності – LRASM. Бомбардувальники можуть застосовувати цю зброю без необхідності входити у спірний повітряний простір, що значно зменшує втрати США. Але є одна проблема: "Сполучені Штати витратили свої глобальні запаси LRASM протягом перших кількох днів у всіх сценаріях конфлікту". WSJ переконує, що Пентагон повинен провести публічну кампанію з купівлі LRASM, щоб врятувати американських пілотів, і закупити їх тисячами.

Невідомо, наскільки добре спрацюють китайські військові, і це занепокоєння для комуністичної партії КНР. "Десантна висадка через 100 миль океану – доволі суперечлива, це військова операція, набагато складніша, ніж перехід сухопутного кордону, як це зробив владімір путін в Україні", – зазначає американська газета і додає: "Востаннє китайський бойовий літак збив пілотований літак у 1967 році".

WSJ із сарказмом пропонує китайському лідеру Сі Цзіньпіню поцікавитися, наскільки достовірні повідомлення про доблесні перемоги армії путіна, які він отримує.

Видання категорично відкидає ідеї, які можуть виникнути у деяких читачів, що треба дозволити Тайваню впасти. Бо тоді Америка втратить свій статус авторитетної світової держави. Американські союзники можуть переглянути свої альянси, а злочинці – піти на ще більший ризик. Тому є ще більше причин для витрачання грошей та енергії для демонстрації Китаю, що він програє війну за Тайвань. "CSIS зробив послугу, опублікувавши несекретний документ, який може проінформувати громадськість про те, що саме треба робити", – резюмує WSJ.

Джерело: Wall Street Journal