Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі

кремлівські пропагандони не можуть натішитися, що їхньому фюреру вдається похитнути єдність Заходу в підтримці України, не в останню чергу завдяки Ілону Маску, який так любить вештатися з москалями і говорити з путіним. Тож Джулія Девіс ніколи не втомлюється робити огляди русопропаганди для нас. Втім, такий же невтомний дослідник ватників на Заході Пекка Калліоніемі зібрав у своєму #vatniksoup всі дії Маска, які спрямовані на підтримку кремлівської пропаганди і досягнення цілей росії у війні. Виникає питання: чому Маск це робить? Напевно, щоб зрозуміти це, варто задатися питанням, що робить дешевий алюміній від Дєріпаскі з росії чи інші сировинні ресурси з Китаю для компаній Маска, зокрема для його виробника Tesla.

кремлівські пропагандисти радіють тому, що Конгрес не включив допомогу Україні до свого останнього законопроєкту про державне фінансування, пише Джулія Девіс в колонці для The Daily Beast.

російські експерти вже давно прогнозували, що це лише питання часу, коли американська допомога Україні буде поставлена під загрозу через втому від війни та внутрішні проблеми. Наразі фракція MAGA Республіканської партії робить свою справу, оскільки законопроєкт про тимчасове фінансування, який був прийнятий Конгресом для запобігання закриття уряду, виключив вкрай необхідне фінансування для України.

Спеціальним бонусом для прихильників російської війни стало те, що вихідними Ілон Маск висміяв президента України Володимира Зеленського в соціальній мережі X (раніше Twitter) за те, що він шукає міжнародної підтримки, щоб допомогти своїй країні дати відсіч агресору, який чинить геноцид.

Передбачувано, жорстокість Маска принесла радість путінським рупорам. Під час понеділкового ефіру "60 хвилин" ведуча державного телебачення Ольга Скабєєва зазначила: "Неможливо не помітити, що Захід починає хворіти не тільки від Зеленського, але й від України в цілому, як від обставини, яка постійно викачує їхні гроші. Ілон Маск чудовий, він чудовий і, можливо, він дійсно наш агент! Він опублікував мем про жебрака, який нещодавно став популярним, використавши обличчя Зеленського замість цієї людини. Там написано: "Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив мільярд доларів допомоги".

Скабєєва згадала про законопроєкт Конгресу, який конкретно не передбачає допомоги Україні, і радісно зауважила: "Ще зовсім нещодавно нічого подібного неможливо було навіть уявити!"

Вона також припустила: "Якщо нічого не зміниться протягом наступних 45 днів, Сполучені Штати, безумовно, припинять допомагати Україні!" Скабєєва назвала Україну "ходячим трупом" і висловила думку, що Захід готовий списати її зі своїх рахунків. Захоплена внеском Маска в російську скарбницю антиукраїнської пропаганди, пропагандистка похвалила його багатство, його коментарі та "вишуканий капелюх", який він нещодавно одягнув під час візиту до південного кордону США.

Депутат Державної Думи Андрєй Ісаєв погодився з нею, сказавши: "Стратегія нашого президента виявилася досить мудрою. Ще зовсім недавно здавалося, що Захід – це консолідований і єдиний фронт, який воює проти нас. Але ця консолідація поступово слабшає. Ця консолідація продовжує слабшати".

Ісаєв зазначив: "Ми пам'ятаємо, що коли рік тому Зеленський поїхав до США, йому аплодували стоячи в їхньому парламенті". Він зауважив, що цьогоріч президенту України навіть не дозволили виступити перед Конгресом, а пізніше і республіканці, і демократи проголосували за законопроєкт, який скоротив фінансування України. Ісаєв підсумував: "Ми прийшли!"

Політолог Владімір Корнілов додав, що термін дії законопроєкту Lend-Lease Act, який уповноважував адміністрацію Байдена надавати Україні та іншим країнам Східної Європи військову техніку в позику або в лізинг, тихо закінчився 30 вересня без продовження. Він підсумував, що ця програма уособлювала віру Заходу в остаточну перемогу України, а її не продовження означає, що віра і відданість США військовій справі закінчилися разом із законом.

Дмітрій Абзалов, директор російського Центру стратегічних комунікацій, заявив, що зміни, які росія спостерігає в США, були б немислимі ще рік тому. Він припустив, що зменшення американської підтримки принесе свої плоди на театрі військових дій у найближчому майбутньому, що призведе до зменшення підтримки Заходу в цілому і відповідного погіршення обороноздатності України.

Деякі з найвідоміших рупорів кремля неодноразово повторювали, що вторгнення путіна є нічим іншим, як захопленням територій і гамбітом з метою відновлення російської імперії, з відверто геноцидним порядком денним по відношенню до України. Тим не менш, моральна ясність у цьому питанні відходить на задній план перед внутрішньою боротьбою за владу в Сполучених Штатах.

Під час вечірнього ефіру "60 хвилин" Скабєєва продовжувала вихваляти Маска за його антиукраїнську позицію. Вона з гордістю зазначила, що "найбагатша людина в світі" тепер відома як "Ілон Москаль", що означає "Ілон Московит".

Джерело: The Daily Beast

Ілон Маск і пропагандистські наративи кремля. Маркери проросійських політиків на Заході – Пекка Калліоніемі

Пекка Калліоніемі, засновник проєкту Vatniksoup та науковець з Університету Тампере, який займається дослідженнями соціальних мереж, алгоритмів та дезінформації, продовжує розповідати про "ватників" на Заході. Один з останніх тредів він присвятив Маску як "ватнику". Цей тред був опублікований ще наприкінці червня, але значну популярність отримав зараз – перегляди перетнули позначку у 17 млн.

У сьогоднішньому#vatniksoup я познайомлю вас із південноафриканським (!) бізнесменом і діячем соціальних мереж Ілоном Маском (@elonmusk). Він є найбагатшою людиною у світі, керує компаніями Tesla Inc., SpaceX та Twitter, а також тиражує пропагандистські наративи кремля.

Почнемо з очевидного: твіти Ілона мають величезний вплив на Twitter і мають чималу аудиторію. Кожен твіт, який він вподобав або прокоментував, отримує величезний імпульс в алгоритмі і потім показується десяткам мільйонів людей. Дехто називає його відповіді "печаткою схвалення".

Він пообіцяв зробити Twitter "найточнішим джерелом інформації про світ", але дивним чином загравав з різними теоріями змови протягом багатьох років. Серед іншого, він заперечував біло-расистське походження масового вбивці, займався розповсюдженням COVID-19 дезінформації та тиражуванням теорій змови, пов'язаних із Джорджем Соросом. Багато поглядів Ілона на різні теми насправді можуть походити від інших людей. Його колишня дружина, Талула Райлі, закликала скасувати заборону на @TheBabylonBee (фейкові новини, яким можна довіряти), а його друг Джо Роган (@joerogan) раніше закликав до соціальної медіаплатформи, яка працює як "ринок ідей" – філософія, де "найкращі" ідеї від таких, як передбачуваний торговець людьми/ґвалтівник Ендрю Тейт (@cobratate) та пов'язана з екстремістами з QA-non конгресменка Мерджорі Тейлор Грін (@RepMTG) піднімаються на вершину – і сказав, що Маск повинен "звільнити Twitter від цензурного натовпу"...

Щодо війни, він, здається, здебільшого прислухається до відомого ватника Девіда Сакса (@davidsacks) серед низки інших розповсюджувачів дезінформації. У жовтні 2022 року Маск написав у Twitter про "українсько-російський мир", закликаючи до проведення виборів на анексованих територіях під наглядом ООН. Він також заявив, що Крим залишиться частиною росії.

Потім він попередив про ескалацію і загрозу ядерної війни. Дуже схожий мирний план запропонував його приятель по "військовій кімнаті" @davidsacks усього за тиждень до твіту Маска. Пізніше він запитав, чи повинні люди на Донбасі та в Криму "вирішити, чи хочуть вони бути частиною росії чи України".

Цьогоріч у червні Девід Сакс благословив нас ще одним довгим твітом, засудивши український контрнаступ як провал, і водночас вихваляючи сміття – нібито реальної політики Міршаймера. Маск схвалив пост свого старого друга, заявивши, що це "добре сказано". Ілон також дискредитував @bellingcat – одну з найбільших розслідувальних груп, яка бореться з російською дезінформацією, назвавши їх "психопатами".

Bellingcat викрила безліч російських звірств, включно зі збитим літаком MH17, особами операторів російських безпілотників та отруєнням Скрипаля. За це вона стала мішенню номер один для наклепів з боку прокремлівських пропагандистів, таких як Аарон Мейт (@aaronjmate).

Після того, як Twitter запровадив сервіс підписок, однією з перших підписок Ілона був ресурс @KanekoaTheGreat – конспіролога, пов'язаного з QAnon, і відомого просуванням кремлівських наративів про Україну, особливо про етнічний "поділ" країни.

Він також брав участь у громадянських дискусіях у Twitter з прокремлівськими пропагандистами, такими як @KimDotcom і @stillgray. До речі, ці простори рідко пропонують справжню дискусію, а скоріше є вправами для поплескування по спині людей, які здебільшого погоджуються одне з одним.

Ілон Маск активно просуває в американських ЗМІ одного з найбільших брехунів і прихильників путіна – Такера Карлсона. У першому епізоді свого нового "шоу" в Twitter Карлсон заявив, що Каховську греблю зруйнували українці, не надавши жодного вагомого доказу.

Ці наративи активно просуваються Ілоном Маском та його Twitter-платформою, яка представляє найбільших супротивників росії як "психів", а Україну – як корумповану країну, якою керують ультраправі ополченці. Як ви вже знаєте, вони походять безпосередньо з кремлівської пропаганди.

Звичайно, все це було використано росією в пропагандистських цілях, і в ці дні Ілон часто з'являється в заголовках RT, нібито погоджуючись з тим, що український контрнаступ провалився, а Революція Гідності 2014 року була переворотом.

Ілон називав себе "політично поміркованим", але 2022 року чітко обрав сторону, заявивши, що "більше не може підтримувати" демократів через їхню політику, і закликав людей голосувати за республіканців на проміжних виборах. ДеСантіс оголосив про свою участь у президентських перегонах у Twitter Spaces.

Для когось Twitter став більш "вільним словом". Але для інших – не дуже: 13 червня 2023 року соцмережа, очолювана Ілоном Маском, призупинив роботу акаунту Аарона Грінспена, критика як компанії Tesla, так і самого Маска. Його проєкт PlainSite, який безкоштовно ділиться судовими документами, також був призупинений.

Маск усунув багато бар'єрів, які уповільнювали поширення дезінформації, в тому числі добровільний Кодекс практики ЄС щодо боротьби з дезінформацією. Водночас він задовольнив цензурні запити правлячих партій Індії та Туреччини, видаливши та обмеживши контент.

І на завершення. Чому Маск проштовхує, серед іншого, мирний план, в якому Україна багато втратить? Моя теорія полягає в тому, що війна – це погано для бізнесу. Його підприємства потребують багато сировини, а росія та Китай входять до трійки її найбільших виробників.

Звіт Tesla Inc. про конфліктні мінерали за 2022 рік демонструє, що росія (а також Китай) є країною походження їхнього золота, танталу, олова та вольфраму. Tesla також купує алюміній у "Русала" з 2020-го. Русал був заснований російським олігархом Олєгом Дєріпаскою, на якого припадає майже 9% світового виробництва алюмінію. У квітні 2018 року адміністрація Трампа наклала на нього санкції за нібито незаконне прослуховування, вимагання та рекет, а також за те, що він буцімто замовив вбивство бізнесмена. Пізніше санкції були пом'якшені Трамп і Ко, оскільки вони нібито б "зруйнували ринки алюмінію", а Дєріпаска мав намір інвестувати 200 мільйонів доларів США в алюмінієвий завод у Кентуккі, але цей план зрештою провалився. Але бізнес є бізнес, навіть якщо він походить від російського олігарха, і я впевнений, що Ілон це знає.

Виробництво автомобілів, ракет та інших технологій без сировини з росії чи Китаю, ймовірно, було б неможливим або надзвичайно дорогим, а американські санкції, накладені на рф і КНР, ймовірно, вже ускладнили це завдання. Можливо, Ілон просто не хоче кусати руку, яка годує його компанії? Я впевнений, що лобістська сила в США збереже його бізнес навіть після його "антиістеблішменту", але ми, ймовірно, ніколи не побачимо, щоб він критикував такі країни, як росія, КПК або Саудівська Аравія.

Про автора: Пекка Калліоніемі – дослідник, який працює в галузі взаємодії людини та комп'ютера у фінському Університеті Тампере. Його наукові інтереси – соціальні медіа, алгоритми та дезінформація. Він має великий досвід роботи в академічних колах, починаючи від читання лекцій і закінчуючи плануванням та проведенням досліджень.

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